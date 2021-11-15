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С Днем барабанщика! Просто ударные картинки и улетные слова в праздник 15 ноября

2:13:2111/15/2021
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Барабанщики настолько скоординированы, что могут одновременно делать разные вещи каждой конечностью отдельно и заставить все это звучать идеально синхронизировано.

День барабанщика - 15 ноября. Фото: Rockweek.ru
День барабанщика - 15 ноября. Фото: Rockweek.ru

Сердце стучит четко в такт,
Может, оно говорит,
Что от любви барабанщик,
Словно огонь, горит.
Палочки ритм отбивают,
Бочка и хетт так звучат!
Это наш … играет,
Знает все песни подряд.
Мы от души пожелаем
Счастье большое найти.
И сердце твоей половинки
Пускай стучит в такт с твоим!

День барабанщика - 15 ноября. Фото: Nzpv.ru
День барабанщика - 15 ноября. Фото: Nzpv.ru

Поздравляем от души самого лучшего на свете барабанщика …! Пусть в жизни Вашей будет все четко и слаженно (никаких сбивок!), а сердце всегда бьется в такт мечте. Мы желаем достучаться до многих сердец, одним из которых обязательно будет сердце именитого продюсера!

День барабанщика - 15 ноября. Фото: Rockweek.ru
День барабанщика - 15 ноября. Фото: Rockweek.ru

В Барабанном переулке
барабанщики живут.
Поутру они как встанут,
барабаны как возьмут,
как ударят в барабаны,
двери настежь отворя.
Где же, где же, барабанщик,
барабанщица твоя?

В Барабанном переулке барабанщиц нет, хоть плачь. Лишь грохочут барабаны ненасытные, хоть прячь. То ли утренние зори, то ль вечерняя заря. Где же, где же, барабанщик, барабанщица твоя?

Барабанщик пестрый бантик
к барабану привязал,
барабану бить побудку,
как по буквам, приказал
и пошел по переулку,
что-то в сердце затая.
Где же, где же, барабанщик,
барабанщица твоя?

А в соседнем переулке
барабанщицы живут
и, конечно, в переулке,
очень добрыми слывут,
и за ними ведь не надо
отправляться за моря.
Где же, где же, барабанщик,
барабанщица твоя?!

Источник: millionpodarkov.ru, just-moment.ru

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