Магнитная буря 15 ноября 2021: бушующее солнце приводит к продолжению плохой космической погоды

В понедельник, 15 ноября, следует продолжение начавшегося накануне магнитного возмущения. Ожидается, что весь день магнитосфера Земли будет производить колебания силой в три балла.
Магнитная буря-это быстрое и сильное изменение магнитного поля планеты, которое происходит в периоды повышенной солнечной активности.
Во время магнитных бурь, организм испытывает стресс, вызванный увеличением выброса адреналина в кровь. А во время скачков магнитного поля Земли организм человека снижает выработку мелатонина, что уменьшает устойчивость организма к стрессам. Это приводит к изменению артериального давления, сильной головной боли, затруднению дыхания. В крови ощущается недостаток кислорода, что приводит к ряду негативных ощущений: может появиться боль в сердце, потемнение в глазах и головокружение.
Если у вас хроническое заболевание, понаблюдайте, в какие дни ваше состояние ухудшается: накануне, во время или после возмущений, и после консультации с врачом, принимайте в эти дни дополнительные лекарства или увеличивайте принятую дозу. Желательно снизить калорийность пищи в неблагоприятные дни, уменьшить в своем рационе жиры и углеводы. Также постараться высыпаться, в течение 7-8 часов, поскольку хороший сон поможет снизить метеозависимость.
Как чувствовали себя наши читатели:
- Перед сном началась тревога, заболела голова, и уши закладывает.
- Внутренне напряжение и голова болит.
- Сильная усталость, тяжелое состояние.
- Паническая атака, дрожь и голова тяжелая.
- Давление скачет, тяжелое состояние.