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Погода в Бердске 15 ноября 2021: поздняя осень возвращается к привычным минусовым температурам

11:30:4111/14/2021
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Считалось, если житница полна, то и душа наполнена будет.

На Акиндину было принято молиться о сохранении зерна. Фото: Pixabay.com

Новая рабочая неделя в Бердске начнется с похолодания. 15 ноября, с утра температура воздуха составит -3 градуса, а в обед воздух прогреется до -2 по Цельсию. При этом ожидается небольшое выпадение осадков в виде снега. При юго-западном ветре 3,4 м/с. И относительной влажности воздуха 86%. Также ожидается понижение давления до 746 мм ртутного столба.
15 ноября отмечается народно-христианский праздник памяти святых Акиндину, Пигасия, Анемподиста, Аффония, Елпидифора и других мучеников. В народе день также называется "Житницами", поскольку на Акиндину было принято молиться о сохранении зерна. День хорошо подходит для покупки одежды.

В старину на праздник обминали лен и коноплю, молотили снопы. В овинах полным ходом шла молотьба. Считалось, если житница полна, то и душа наполнена будет. Акиндину и Пигасия считали покровителями житниц. Крестьяне молились им, чтобы они оберегали от огня амбары и кладовые. Верили, что в эту дату святые осматривают житницы. Заботливым хозяевам помогают, а нерадивых – наставляют и наказывают.

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традициипогода в бердскеприметы день Акидины
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