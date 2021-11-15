Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
15.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Акиндин и Пигасий: в народный праздник 15 ноября в семьях на Руси могли точно узнать свою судьбу

1:00:0411/15/2021,София Мальцева
0

По поверью, все задуманное сегодня сбудется.

В народе сегодня вся семья садится у печи и гадает на свою жизнь. Фото: Pixabay.com

15 ноября отмечается народно-христианский праздник Акиндин и Пигасий. Они служили придворными, втайне проповедуя христианство. Однако их тайна была раскрыта, когда Сапор начал преследовать христиан. Ему доложили о них, после чего вызвали на суд, где святые подтвердили свою веру в Господа.

Жестокий царь вынес им приговор через избиение плетьми, но никто из них не проронил не слова. Тогда царь пытал их и пытал, в итоге сам потерял сознание. Тогда три праведника стали молиться за жизнь царя, и он очнулся. Но, он не понял, что ему спасли жизнь мученики и продолжили истязания. Он приказал повесить их над горящим костром, чтобы они надышались дыма и умерли. Ничего не получилось, веревки развязались, а огонь угас. Мученики подошли к царю и сказали, что ничего не получится, сам Господь хранит их. Царь разозлился на Бога и стал громко ругаться и резко онемел. Сапор II начал жестами объяснять, чтобы Акиндину и Пигасия закрыли в тюрьме, но слуги его не поняли. Акиндин не стал на мучения и стал молиться Богу, чтобы он снова обрел голос. Царь начал говорить и еще больше разозлился. Он снова приказал стражникам начать пытать святых. Когда их еще раз подвесили над огнем, начался сильный ливень и пламя потухло. Затем многие обрели веру в Иисуса Христа.

Сапор II при этом был безжалостен и приказал рубить головы всем, кто противился его вере. В итоге тысячи людей пострадали.

В народе сегодня вся семья садится у печи и гадает на свою жизнь. По поверью, все задуманное сегодня сбудется.

В народный праздник высушивают хлеба, и молотят зерно. В житницах на зерно вешают обереги от огня.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
традициипраздникиАкиндин и Пигасийприметы 
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как проводите этот день?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 15 ноября 2021 в России и мире
12:20:20 11/15/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 15 ноября 2021 в России и мире
Для самых смелых красивые и добрые открытки в День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью 15 ноября
12:15:51 11/15/2021
Для самых смелых красивые и добрые открытки в День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью 15 ноября
Астропрогноз на неделю с 15 по 21 ноября 2021 от Рассела Гранта: что ждет каждый знак зодиака?
11:00:38 11/14/2021
Астропрогноз на неделю с 15 по 21 ноября 2021 от Рассела Гранта: что ждет каждый знак зодиака?
Как вырастить любознательного ребенка: 10 лучших советов по воспитанию умных детей
10:30:47 11/14/2021
Как вырастить любознательного ребенка: 10 лучших советов по воспитанию умных детей
Важные предупреждающие знаки для женщин от эксперта по фертильности: вы должны их знать сейчас
10:00:47 11/14/2021
Важные предупреждающие знаки для женщин от эксперта по фертильности: вы должны их знать сейчас
Три самых частых проблемы с щитовидной железой и их симптомы
9:30:28 11/14/2021
Три самых частых проблемы с щитовидной железой и их симптомы
Календарь красоты на декабрь 2021: когда делать стрижку, маникюр, педикюр, депиляцию по лунному календарю
9:15:22 11/14/2021
Календарь красоты на декабрь 2021: когда делать стрижку, маникюр, педикюр, депиляцию по лунному календарю
Астрономы нашли непонятный объект в центре Млечного Пути, который блокирует космические лучи
8:30:02 11/14/2021
Астрономы нашли непонятный объект в центре Млечного Пути, который блокирует космические лучи
Симптомы анемии: почему вы мерзнете зимой и как избежать болезненного озноба
8:00:05 11/14/2021
Симптомы анемии: почему вы мерзнете зимой и как избежать болезненного озноба
Шесть физических признаков стресса, которые нельзя игнорировать
7:30:52 11/14/2021
Шесть физических признаков стресса, которые нельзя игнорировать