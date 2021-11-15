Акиндин и Пигасий: в народный праздник 15 ноября в семьях на Руси могли точно узнать свою судьбу

15 ноября отмечается народно-христианский праздник Акиндин и Пигасий. Они служили придворными, втайне проповедуя христианство. Однако их тайна была раскрыта, когда Сапор начал преследовать христиан. Ему доложили о них, после чего вызвали на суд, где святые подтвердили свою веру в Господа.
Жестокий царь вынес им приговор через избиение плетьми, но никто из них не проронил не слова. Тогда царь пытал их и пытал, в итоге сам потерял сознание. Тогда три праведника стали молиться за жизнь царя, и он очнулся. Но, он не понял, что ему спасли жизнь мученики и продолжили истязания. Он приказал повесить их над горящим костром, чтобы они надышались дыма и умерли. Ничего не получилось, веревки развязались, а огонь угас. Мученики подошли к царю и сказали, что ничего не получится, сам Господь хранит их. Царь разозлился на Бога и стал громко ругаться и резко онемел. Сапор II начал жестами объяснять, чтобы Акиндину и Пигасия закрыли в тюрьме, но слуги его не поняли. Акиндин не стал на мучения и стал молиться Богу, чтобы он снова обрел голос. Царь начал говорить и еще больше разозлился. Он снова приказал стражникам начать пытать святых. Когда их еще раз подвесили над огнем, начался сильный ливень и пламя потухло. Затем многие обрели веру в Иисуса Христа.
Сапор II при этом был безжалостен и приказал рубить головы всем, кто противился его вере. В итоге тысячи людей пострадали.
В народе сегодня вся семья садится у печи и гадает на свою жизнь. По поверью, все задуманное сегодня сбудется.
В народный праздник высушивают хлеба, и молотят зерно. В житницах на зерно вешают обереги от огня.