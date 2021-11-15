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Грешно ли работать 15 ноября в праздник Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери?

1:30:3611/15/2021,София Мальцева
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Иконописцу оставалось только добавить последние штрихи к иконе, которая сама себя нарисовала.

Люди, которые приходили на службу в Воскресенский храм, предложили создать новую икону Богородицы Одигитрии Смоленской “ради спасения от постигших их бед”. Фото: Pixabay.com

Смоленская икона Пресвятой Девы Марии была названа "Одигитрия", что по-русски означает "Путеводительница". Согласно церковной традиции ее написал святой иконописец Лука при земной жизни Девы Марии. Также легенда сообщает, что правитель Греции Константин девятый Мономах, отдал в жены свою дочь Анну Всеволоду Ярославичу, и благословил девушку в пути этим образом. Когда князь Всеволод скончался, то святыня перешла в наследство к его сыну святому Владимиру. А он, в свою очередь, принес ее в Смоленский храм в честь Успения Святой Богородицы. С того дня икона обрела титул Смоленской Одигитрии.

От нее и возник список Шуйско-Смоленской иконы Богоматери, который немного отличается. Поскольку каждый раз, когда иконописец пытался нарисовать Смоленскую Божью Матерь в соответствии с руководством художника, положение рук и ног Младенца Христа чудесным образом менялось. Не смея исправить это, художник расценил это как чудо и проявление Божественного Провидения и рассказал об этом своим ближним, которые были поражены и напуганы этим чудом и возблагодарили за это Бога. Иконописцу оставалось только добавить последние штрихи к иконе, которая сама себя нарисовала. История ее создания связана с эпидемией чумы, которая стремительно возрастала в Шуйе в 1654 году. Люди, которые приходили на службу в Воскресенский храм, предложили создать новую икону Богородицы Одигитрии Смоленской “ради спасения от постигших их бед”. Чума вскоре закончилась, а святой образ продолжал творить чудеса.

15 ноября нет строгого запрета на работу. Священнослужители сообщают, что в этот день нужно помолиться с утра и идти трудиться, если праздник выпадает на будний день.

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традициизапретыприметы день памяти святой иконы Шуйско-Смоленской Богородицы
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