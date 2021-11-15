Могут ли древние ботанические методы лечения найти лекарство от коронавируса?

Новое исследование оценивает, оказывают ли лекарственные грибы и китайские травы терапевтический эффект при лечении острой инфекции COVID-19. MACH-19 (грибы и китайские травы для COVID-19) - многоцентровое исследование, проведенное Калифорнийским университетом в Сан-Диего и Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе в сотрудничестве с Институтом иммунологии Ла-Хойи - является одним из первых, кто оценивает эти конкретные подходы интегративной медицины. использование золотого стандарта западной медицины: рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое клиническое исследование.
В три испытания в настоящее время набирают от 66 до 80 пациентов с положительным результатом на SARS-CoV-2 и помещенных на карантин дома с симптомами от легкой до умеренной. Два из них - это утвержденные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) испытания фазы 1 клинической безопасности исследуемых соединений для лечения острого COVID-19, пишет medicalxpress.com.
«Продукт на основе грибов против COVID-19», запуск которого начался в декабре 2020 года и который планируется запустить до декабря 2022 года, проверяет безопасность и осуществимость смеси 50/50 грибного агарикона ( Fomitopsis officinalis ) и хвоста индейки ( Trametes versicolor ). в форме капсул.
«Китайская травяная формула для COVID-19», начало которой было положено в июле 2021 года и которая, по прогнозам, завершится в декабре 2022 года, проверяет безопасность и осуществимость рецептуры из 21 китайской травы из Тайваня под названием Qing Fei Pai Du Tang, которая широко используется в качестве Средство от COVID-19 в Китае.
«Мы надеемся, что эти методы лечения уменьшат потребность в госпитализации», - сказал главный исследователь MACH-19 Гордон Сакс, доктор медицинских наук, директор по исследованиям в Центрах интегративного здоровья Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего.
По словам Сакса, эти грибы были выбраны из-за их долгой истории использования и недавних доказательств иммуностимулирующего и противовирусного действия. В доклиническом исследовании, опубликованном в мартовском выпуске журнала Mycology за 2019 год, было обнаружено, что агарикон подавляет вирусы, включая грипп A (H1N1), грипп A (H5N1) и герпес. Сакс сказал, что он считает, что лекарственные грибы подавляют репликацию вирусов, и он планирует протестировать эту теорию против SARS-CoV-2 в ходе испытания фазы II.
«У грибов есть то преимущество, что они эволюционировали вместе с нами», - сказал Сакс. «Таким образом, бактерии, вирусы и другие грибы питаются грибами так же, как они питаются людьми. А грибы выработали прекрасную защиту от этих вредителей, и мы считаем, что они могут передать их нам, когда мы их едим».
Третье текущее испытание MACH-19, «РКИ натурального продукта на основе грибов для усиления иммунного ответа на вакцинацию от COVID-19», измеряет, могут ли те же самые лекарственные грибы, введенные в капсулах во время первоначальной вакцинации против COVID-19, повышать уровень антител и других меры иммунного ответа. Он начался в июне 2021 года и планируется завершить в июне 2022 года.
Сакс сказал, что его команда приближается к запуску четвертого испытания, в котором будет рассмотрено, могут ли лекарственные грибы обеспечить такой же эффект, как бустерные инъекции COVID-19 в качестве адъюванта, вещества, которое усиливает иммунный ответ.
«Вакцины приводят к выработке антител, которые могут уничтожить вирус в крови», - сказал Сакс. «Грибы могут не только увеличивать количество этих антител, но и повышать Т-клеточный иммунитет против инфицированных вирусом клеток. Кроме того, поскольку грибы связываются с рецепторами на иммунных клетках человека, они могут модулировать наш иммунитет, в некоторой степени повышая его и успокаивая. вниз в других. И это свойство грибов может также уменьшить побочные эффекты, связанные с вакцинацией ».
Среди других исследователей в исследовании - Эндрю Шубов, доктор медицинских наук, директор стационарной интегративной медицины Центра восточно-западной медицины Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, и Лан Као, клинический специалист по китайской медицине в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Первоначальное финансирование для MACH-19 было предоставлено Фондом Krupp Endowed Fund в Калифорнийском университете в Сан-Диего.
По словам Саксе, природные лечебные средства веками использовались для лечения инфекционных заболеваний, отметив, что травы помогли китайским врачам справиться с 300 зарегистрированными эпидемиями, в то время как греческий фармаколог Педаниус Диоскоридес прописал агарикон для лечения легочных инфекций 2300 лет назад.
Хотя западная медицина по-прежнему считает, что интегративной медицине не хватает эмпирических доказательств, некоторые из ее идей получают более широкое признание, например, иглоукалывание для лечения боли и травяной экстракт артемизинина для лечения малярии. Идея MACH-19, идея которой возникла у Сакса во время исследовательской конференции в начале пандемии, дает возможность предоставить больше доказательств.
«Если мы сможем продемонстрировать успех, это может вызвать интерес к изучению других ботанических формул и подходов», - сказал Сакс.
Первые данные по безопасности в ходе испытаний ожидаются к концу этого года, а данные об эффективности будут готовы в течение года. Что бы ни было обнаружено, Сакс сказал, что был счастлив получить одобрение FDA, что он назвал признаком того, что западные научные умы расширяются.
«Как и все население в целом, FDA в последние годы стало более осведомленным об интегративной, дополнительной медицине и продемонстрировало большую готовность найти способы изучения этих подходов», - сказал он. «Но они по-прежнему такие же строгие, как и в отношении фармацевтических препаратов».