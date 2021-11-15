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ВОЗ возобновляет оценку российской вакцины от коронавируса Спутник V

6:00:5811/14/2021
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На данный момент ВОЗ предоставила экстренные разрешения на прививки от COVID-19 индийскими компаниями Bharat Biotech, Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Sinopharm.

Разрешение ВОЗ на применение в чрезвычайных ситуациях станет знаком качества российской вакцины. Фото: Pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения заявила в пятницу, что она «перезапустила» процесс выдачи экстренного разрешения на российскую вакцину Sputnik V против COVID-19 после нескольких месяцев пребывания в подвешенном состоянии.

«Необходимо провести большой обмен информацией», но «процесс возобновился», - заявила журналистам в Женеве помощник генерального директора ВОЗ Мариангела Симао, пишет medicalxpress.com.

Разрешение ВОЗ на применение в чрезвычайных ситуациях станет знаком качества российской вакцины, а также повысит вероятность более широкого признания и, возможно, освободит поездки для тех, кто вакцинирован вакциной.

Это также может открыть путь к Sputnik V, который будет использоваться инициативой Covax, которая направлена ​​на доставку вакцин в беднейшие страны .

Ни американские, ни европейские органы по надзору за лекарствами до сих пор не предоставили разрешение на использование Sputnik V, который используется в России и некоторых других странах с конца 2020 года.

Симао сказал, что ВОЗ также «все еще должна получить полное досье на Sputnik», и «вела переговоры с заявителем в различных частях российского правительства».

«Есть нерешенные вопросы относительно проверок у производителей», - добавила она.

Президент Владимир Путин приветствовал Россию на недавнем саммите G20 в Риме как «первую страну в мире, одобрившую вакцину против COVID-19», хвастаясь «безопасностью и эффективностью» Sputnik V.

Подсчет AFP, основанный на официальной статистике, показывает, что вакцина используется в 48 странах.

На данный момент ВОЗ предоставила экстренные разрешения на прививки от COVID-19 индийскими компаниями Bharat Biotech, Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Sinopharm.

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