ВОЗ возобновляет оценку российской вакцины от коронавируса Спутник V

Всемирная организация здравоохранения заявила в пятницу, что она «перезапустила» процесс выдачи экстренного разрешения на российскую вакцину Sputnik V против COVID-19 после нескольких месяцев пребывания в подвешенном состоянии.
«Необходимо провести большой обмен информацией», но «процесс возобновился», - заявила журналистам в Женеве помощник генерального директора ВОЗ Мариангела Симао, пишет medicalxpress.com.
Разрешение ВОЗ на применение в чрезвычайных ситуациях станет знаком качества российской вакцины, а также повысит вероятность более широкого признания и, возможно, освободит поездки для тех, кто вакцинирован вакциной.
Это также может открыть путь к Sputnik V, который будет использоваться инициативой Covax, которая направлена на доставку вакцин в беднейшие страны .
Ни американские, ни европейские органы по надзору за лекарствами до сих пор не предоставили разрешение на использование Sputnik V, который используется в России и некоторых других странах с конца 2020 года.
Симао сказал, что ВОЗ также «все еще должна получить полное досье на Sputnik», и «вела переговоры с заявителем в различных частях российского правительства».
«Есть нерешенные вопросы относительно проверок у производителей», - добавила она.
Президент Владимир Путин приветствовал Россию на недавнем саммите G20 в Риме как «первую страну в мире, одобрившую вакцину против COVID-19», хвастаясь «безопасностью и эффективностью» Sputnik V.
Подсчет AFP, основанный на официальной статистике, показывает, что вакцина используется в 48 странах.
На данный момент ВОЗ предоставила экстренные разрешения на прививки от COVID-19 индийскими компаниями Bharat Biotech, Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Sinopharm.