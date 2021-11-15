Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
14.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Три самых частых проблемы с щитовидной железой и их симптомы

9:30:2811/14/2021
0

Гормоны, которые она вырабатывает, помогают регулировать некоторые из наиболее важных компонентов организма, в том числе сердечную, мышечную и пищеварительную функции.

Щитовидная железа - это шейная железа, которая расположена в передней части горла и отвечает за несколько регулирующих функций. Фото: Pixabay.com

Проблемы с щитовидной железой могут стать серьезной проблемой в более позднем возрасте и проявляться в нескольких состояниях. Express.co.uk собрал три возможных причины проблем с щитовидной железой и их симптомы.

Щитовидная железа - это шейная железа, которая расположена в передней части горла и отвечает за несколько регулирующих функций. Гормоны, которые она вырабатывает, помогают регулировать некоторые из наиболее важных компонентов организма, в том числе сердечную, мышечную и пищеварительную функции. Когда условия влияют на его активность, они заставляют людей испытывать ряд симптомов, пишет express.co.uk.

Гиперактивная щитовидная железа.

Сверхактивная щитовидная железа производит концентрации гормонов выше обычного уровня.

Сверхактивная щитовидная железа вызывает выброс трийодтиронина и тироксина, вызывая другие состояния, такие как болезнь Грейвса.

То, как появятся симптомы, будет зависеть от человека, поскольку они могут проявляться постепенно или внезапно.

Симптомы гиперактивности щитовидной железы включают:

Раздражительность, беспокойство и нервозность. Гиперактивность. Перепады настроения. Проблемы со сном. Постоянная усталость. Тепловая чувствительность. Мышечная слабость. Понос. Снижение либидо. Зуд. Постоянная жажда.

Недостаточная активность щитовидной железы

Сниженная активность щитовидной железы находится на противоположном конце спектра и, как следует из названия, развивается, когда щитовидная железа не производит достаточного количества гормонов.

Активность щитовидной железы может снизиться, когда иммунная система атакует и повреждает железу или после лечения связанных состояний.

Обычно люди могут исправить симптомы, вызванные недостаточной активностью щитовидной железы, с помощью лекарств.

Симптомы недостаточной активности щитовидной железы включают:

Чувствительность к холоду.
Усталость.
Увеличение веса.
Запор.
Депрессия.
Медленные движения и мысли.
Мышечная слабость и боли.
Ломкие волосы и ногти.
Нерегулярные или обильные месячные.
Синдром запястного канала.
Сухая и шелушащаяся кожа.
Низкое либидо.

Рак щитовидной железы.

Врачи и медицинские работники подчеркивают, что рак щитовидной железы является наименее вероятным заболеванием щитовидной железы.

Примерно один-два процента людей будут получать диагноз рака щитовидной железы в течение жизни, и это в первую очередь касается людей старше 30 лет.

Но это все еще возможно, когда люди испытывают симптомы, связанные с заболеванием щитовидной железы.

Симптомы рака щитовидной железы включают:

Боль в горле, которая не проходит.
Затруднение глотания.
Безболезненная шишка или припухлость в передней части шеи.
Опухшие шейные железы
Охриплость голоса без видимой причины, которая не проходит сама по себе через несколько недель.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
проблемызаболеваниящитовидная железаСимптомы.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Были у эндокринолога?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Три самых частых проблемы с щитовидной железой и их симптомы
9:30:28 11/14/2021
Три самых частых проблемы с щитовидной железой и их симптомы
Календарь красоты на декабрь 2021: когда делать стрижку, маникюр, педикюр, депиляцию по лунному календарю
9:15:22 11/14/2021
Календарь красоты на декабрь 2021: когда делать стрижку, маникюр, педикюр, депиляцию по лунному календарю
Низкое либидо? Какие продукты могут помочь вам исправить ситуацию
9:00:23 11/14/2021
Низкое либидо? Какие продукты могут помочь вам исправить ситуацию
Астрономы нашли непонятный объект в центре Млечного Пути, который блокирует космические лучи
8:30:02 11/14/2021
Астрономы нашли непонятный объект в центре Млечного Пути, который блокирует космические лучи
Прогноз погоды на декабрь 2021 года в Москве, Санкт-Петербурге и Сибири
8:15:10 11/14/2021
Прогноз погоды на декабрь 2021 года в Москве, Санкт-Петербурге и Сибири
Симптомы анемии: почему вы мерзнете зимой и как избежать болезненного озноба
8:00:05 11/14/2021
Симптомы анемии: почему вы мерзнете зимой и как избежать болезненного озноба
Шесть физических признаков стресса, которые нельзя игнорировать
7:30:52 11/14/2021
Шесть физических признаков стресса, которые нельзя игнорировать
Напитки для встречи Нового 2022 года: какой подходит каждому знаку зодиака, чтобы год был счастливым и денежным
7:15:40 11/14/2021
Напитки для встречи Нового 2022 года: какой подходит каждому знаку зодиака, чтобы год был счастливым и денежным
Каким женщинам с длительным течением COVID-19 может потребоваться целенаправленная реабилитация и для чего
7:00:06 11/14/2021
Каким женщинам с длительным течением COVID-19 может потребоваться целенаправленная реабилитация и для чего
Могут ли древние ботанические методы лечения найти лекарство от коронавируса?
6:30:03 11/14/2021
Могут ли древние ботанические методы лечения найти лекарство от коронавируса?