Три самых частых проблемы с щитовидной железой и их симптомы

Проблемы с щитовидной железой могут стать серьезной проблемой в более позднем возрасте и проявляться в нескольких состояниях. Express.co.uk собрал три возможных причины проблем с щитовидной железой и их симптомы.
Щитовидная железа - это шейная железа, которая расположена в передней части горла и отвечает за несколько регулирующих функций. Гормоны, которые она вырабатывает, помогают регулировать некоторые из наиболее важных компонентов организма, в том числе сердечную, мышечную и пищеварительную функции. Когда условия влияют на его активность, они заставляют людей испытывать ряд симптомов, пишет express.co.uk.
Гиперактивная щитовидная железа.
Сверхактивная щитовидная железа производит концентрации гормонов выше обычного уровня.
Сверхактивная щитовидная железа вызывает выброс трийодтиронина и тироксина, вызывая другие состояния, такие как болезнь Грейвса.
То, как появятся симптомы, будет зависеть от человека, поскольку они могут проявляться постепенно или внезапно.
Симптомы гиперактивности щитовидной железы включают:
Раздражительность, беспокойство и нервозность. Гиперактивность. Перепады настроения. Проблемы со сном. Постоянная усталость. Тепловая чувствительность. Мышечная слабость. Понос. Снижение либидо. Зуд. Постоянная жажда.
Недостаточная активность щитовидной железы
Сниженная активность щитовидной железы находится на противоположном конце спектра и, как следует из названия, развивается, когда щитовидная железа не производит достаточного количества гормонов.
Активность щитовидной железы может снизиться, когда иммунная система атакует и повреждает железу или после лечения связанных состояний.
Обычно люди могут исправить симптомы, вызванные недостаточной активностью щитовидной железы, с помощью лекарств.
Симптомы недостаточной активности щитовидной железы включают:
Чувствительность к холоду.
Усталость.
Увеличение веса.
Запор.
Депрессия.
Медленные движения и мысли.
Мышечная слабость и боли.
Ломкие волосы и ногти.
Нерегулярные или обильные месячные.
Синдром запястного канала.
Сухая и шелушащаяся кожа.
Низкое либидо.
Рак щитовидной железы.
Врачи и медицинские работники подчеркивают, что рак щитовидной железы является наименее вероятным заболеванием щитовидной железы.
Примерно один-два процента людей будут получать диагноз рака щитовидной железы в течение жизни, и это в первую очередь касается людей старше 30 лет.
Но это все еще возможно, когда люди испытывают симптомы, связанные с заболеванием щитовидной железы.
Симптомы рака щитовидной железы включают:
Боль в горле, которая не проходит.
Затруднение глотания.
Безболезненная шишка или припухлость в передней части шеи.
Опухшие шейные железы
Охриплость голоса без видимой причины, которая не проходит сама по себе через несколько недель.