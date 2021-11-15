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Длительный постковидный синдром: Обнаружены новые симптомы - изучите себя

5:30:2711/14/2021
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Основные зарегистрированные симптомы включают усталость, одышку и потерю запаха и вкуса, но могут ли быть другие?

Симптомы длительного Covid отрицательно повлияли на повседневную деятельность некоторых людей после выздоровления от инфекции. Фото: Pixabay.com

Длинные симптомы Covid беспокоят многих людей, основными признаками которых являются усталость, одышка и туман в мозгу. Однако новое исследование обнаружило другие тревожные симптомы, которые могут указывать на длительный Covid.

Симптомы длительного Covid отрицательно повлияли на повседневную деятельность некоторых людей после выздоровления от инфекции. По оценкам Управления национальной статистики (ONS), более миллиона человек в Великобритании сообщали о симптомах, связанных с длительным Covid, причем более двух третей из этих людей болели (или подозревали, что болели) COVID-19 по крайней мере 12 неделями ранее. Теперь последнее исследование выявило новые симптомы, вызванные этим заболеванием, все еще сбивающим с толку ученых, пишет express.co.uk.

Новое клиническое исследование в Ноттингеме рассматривало любые новые симптомы, возникающие у длительно страдающих Covid.

Многие люди описывали затяжные и долгосрочные симптомы даже после выздоровления от COVID-19.

От этого заболевания, получившего название «длинный Covid», страдают около 1,2 миллиона человек в Великобритании.

Основные зарегистрированные симптомы включают усталость, одышку и потерю запаха и вкуса, но могут ли быть другие?

В ходе исследования, проведенного Ноттингемским центром биомедицинских исследований (BRC), проводятся клинические исследования и испытания, в ходе которых был обнаружен целый ряд других симптомов.

Nottingham BRC возглавил борьбу города с Covid, где в период пандемии проводились испытания и исследования методов лечения Covid и вакцин.

К ним относятся как ухудшение слуха, так и боли в животе.

Профессор Ян Холл, директор Nottingham BRC, сказал: «Мы планируем вмешательство в течение длительного времени Covid.

«Ранние работы публикуются, и данные показывают, что у большинства людей с длительным Covid есть проблемы с усталостью и утомлением.

"Снижение концентрации внимания, также известное как мозговой туман, одышка и потеря некоторых чувств, также может занять некоторое время, чтобы оправиться от него.

«Но есть целый ряд других симптомов, таких как ухудшение слуха, симптомы, связанные с кишечником, кишечником и болями в животе, которые отметили команды, и мы только начинаем понимать их.

«Наша задача сейчас - не просто описать симптомы, но и определить меры для улучшения симптомов у людей, чтобы мы могли помочь им вернуться к нормальному состоянию или как можно ближе к ним».

Профессор Холл сказал, что его «успокоили», что у большинства пациентов с длительным Covid «выздоровел».

Он добавил: «Обнадеживает то, что у большинства пациентов, которых я наблюдал с длительным Covid, с течением времени в целом улучшилось состояние, но у некоторых остались серьезные проблемы.

«В основном это были люди, которые серьезно болели Covid-19 на ранних стадиях пандемии.

«Мы также заинтересованы в том, чтобы узнать, у скольких людей длительно сохраняется фиброз легких из-за длительного Covid, и хорошая новость заключается в том, что мы видим меньше этих людей, чем мы ожидали.

«Мы также стремимся понять, почему люди так сильно утомляются, и другие исследования начинают давать результаты о его влиянии на почки и на мозг».

По данным NHS, другие потенциальные длительные симптомы Covid могут включать:

Сильная усталость (утомляемость).
Сбивчивое дыхание.
Боль или стеснение в груди.
Проблемы с памятью и концентрацией («мозговой туман»).
Нарушение сна (бессонница).
Учащенное сердцебиение.
Головокружение.
Булавки и иглы.

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вирусзаражениепандемияCOVID-19Симптомы.длительный ковидNottingham BRCЯн Холл
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