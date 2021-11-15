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Низкое либидо? Какие продукты могут помочь вам исправить ситуацию

9:00:2311/14/2021
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Есть много причин низкого полового влечения. Потеря либидо - распространенная проблема, которая может затрагивать многих мужчин и женщин в течение их жизни.

Моллюски богаты цинком, который помогает регулировать уровень тестостерона и увеличивает кровоток. Фото: Pixabay.com

Существует множество психологических причин низкого полового влечения, включая стресс, усталость или изменения в образе жизни, пишет foxnews.com.

На протяжении многих лет ученые обнаружили, что употребление определенных продуктов может иметь значение, помогая повысить либидо, и что питательная диета может помочь повысить выносливость.

Пища, полезная для сердца, полезна для половой жизни, в том числе фрукты и овощи, цельнозерновые и клетчатка, полезные масла, морепродукты, орехи и бобовые.

Устрицы, пожалуй, самый известный афродизиак.

Моллюски богаты цинком, который помогает регулировать уровень тестостерона и увеличивает кровоток.

Употребление лосося, которое, как известно, содержит жирные кислоты омега-3 и другие важные витамины, способствует здоровому кровотоку.

В качестве альтернативы, источники цинка, не относящиеся к морепродуктам, включают красное мясо, молоко, печеные бобы, семена тыквы, кешью, миндаль и некоторые злаки.

Согласно Medical News Today, исследователи обнаружили, что потребление авокадо было связано со снижением риска метаболического синдрома: фактора риска эректильной дисфункции (ЭД).

Авокадо - полезный источник жира - также помогает регулировать кровяное давление и уровень холестерина.

Кроме того, употребление фруктов, богатых флавоноидами, снижает риск ЭД, отмечается в публикации.

Ягоды, цитрусовые, яблоки, виноград, острый перец, красное вино, чай и красное вино богаты соединениями.

В этот список также входят какао-продукты, а в темном шоколаде есть антиоксиданты, которые могут улучшить кровоток.

Арбуз и свекла, как отмечает издание NBC «Сегодня», содержат соединение под названием цитруллин, которое увеличивает содержание азотной кислоты и помогает улучшить кровоток. Пищевые нитраты свеклы расширяют кровеносные сосуды, что называется вазодилатацией.

Продукты с высоким содержанием нитратов включают шпинат, салат, редис, сельдерей и рукколу.

Острая пища, такая как перец чили, также может улучшить кровообращение.

Однако здорового питания не всегда достаточно, чтобы оказать положительное влияние.

Медицинские эксперты рекомендуют поговорить с врачом, если вас сдерживает отсутствие желания, боли или импотенции.

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едасоветы продуктынизкое либидоMedical News Today
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