Низкое либидо? Какие продукты могут помочь вам исправить ситуацию

Существует множество психологических причин низкого полового влечения, включая стресс, усталость или изменения в образе жизни, пишет foxnews.com.
На протяжении многих лет ученые обнаружили, что употребление определенных продуктов может иметь значение, помогая повысить либидо, и что питательная диета может помочь повысить выносливость.
Пища, полезная для сердца, полезна для половой жизни, в том числе фрукты и овощи, цельнозерновые и клетчатка, полезные масла, морепродукты, орехи и бобовые.
Устрицы, пожалуй, самый известный афродизиак.
Моллюски богаты цинком, который помогает регулировать уровень тестостерона и увеличивает кровоток.
Употребление лосося, которое, как известно, содержит жирные кислоты омега-3 и другие важные витамины, способствует здоровому кровотоку.
В качестве альтернативы, источники цинка, не относящиеся к морепродуктам, включают красное мясо, молоко, печеные бобы, семена тыквы, кешью, миндаль и некоторые злаки.
Согласно Medical News Today, исследователи обнаружили, что потребление авокадо было связано со снижением риска метаболического синдрома: фактора риска эректильной дисфункции (ЭД).
Авокадо - полезный источник жира - также помогает регулировать кровяное давление и уровень холестерина.
Кроме того, употребление фруктов, богатых флавоноидами, снижает риск ЭД, отмечается в публикации.
Ягоды, цитрусовые, яблоки, виноград, острый перец, красное вино, чай и красное вино богаты соединениями.
В этот список также входят какао-продукты, а в темном шоколаде есть антиоксиданты, которые могут улучшить кровоток.
Арбуз и свекла, как отмечает издание NBC «Сегодня», содержат соединение под названием цитруллин, которое увеличивает содержание азотной кислоты и помогает улучшить кровоток. Пищевые нитраты свеклы расширяют кровеносные сосуды, что называется вазодилатацией.
Продукты с высоким содержанием нитратов включают шпинат, салат, редис, сельдерей и рукколу.
Острая пища, такая как перец чили, также может улучшить кровообращение.
Однако здорового питания не всегда достаточно, чтобы оказать положительное влияние.
Медицинские эксперты рекомендуют поговорить с врачом, если вас сдерживает отсутствие желания, боли или импотенции.