Очень важный запрет на праздник Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери 15 ноября

Святой Образ Шуйско-Смоленского образа Богоматери, относящейся к Одигитриевскому, почитается в православных храмах 15 ноября. Святое изображение было написано в 1654 году в Ивановской области, городе Шуе. Этот необычный труд был поручен иконописцу Герасиму Иконниокову по просьбе прихожан Воскресенского собора, которые хотели полностью избавиться от чумы. Когда создавался список Смоленского образа Богородицы, то в период написания, сама икона чудом поменяла свое изображение. Когда люди помолились перед новым святым образом, то в течение недели, чума полностью ушла из города.
Образ Богородицы стал основной святыней Воскресенского кафедрального собора, а также города Шуи, обретя большую популярность в России. С 17 века были написаны много копий этого образа, а многие из них также славятся чудесами. С конца 1930 года, когда Воскресенский собор закрыли, место, где находится икона, официально названная памятником искусства, остается неизвестным.
Особенность, которая отличает Шуйско-Смоленскую икону, является необычное положение рук и ног Христа. При этом чудесное происхождение новой иконы, иконография образа была гораздо раньше 1654 года. В России он стал известен с 15-16 веков. Название Шуйско-Смоленского образа Богоматери теперь приходится на каждую икону этой версии, в том числе и на те, что создали до росписи самой Шуйской иконы. 15 ноября отмечается память этого образа, а в народе существуют приметы и запреты праздника.
Например, 15 ноября не следует ехать в долгую дорогу, лучше провести праздник дома со своими близкими. Также не нужно решать конфликты, отношения, обращаться за помощью, видеться с недругами и недоброжелателями. Есть риск возникновения конфликта.