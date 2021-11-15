Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
15.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Можно ли 16 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти святой княжны Анны Всеволодовны?

3:30:5911/15/2021,София Мальцева
0

Она сама устроила школу, отобрав учителей, наставниц, требования и программу, предложив "плетение, рукоделие и другие полезные рукоделия", такие, как риторика и пение.

Княжна основала женский монастырь под названием Андреевский, и стала там настоятельницей, открыв учебное заведение для девочек. Фото: Pixabay.com

Анна Всеволодовна Киевская была русской монахиней и княжной, известной своими трудами для девичьей школы на Руси. Княжна была дочерью Всеволода великого Киевского и Анастасии.

Как гласит легенда, Анна была невестой византийского князя Константиоса Дукаса в 1074 году. Однако брак не получился, поэтому она решила посвятить себя службе Господу. В 1089 году Анна возглавила посольство в Византию с целью избрания нового митрополита Руси. Во время своего пребывания в Константинополе она была впечатлена научным образованием в Византии, в то время являвшейся центром культуры и образования, и по возвращении на Русь она сделала новшество в области обучения девочек. Княжна основала женский монастырь под названием Андреевский, и стала там настоятельницей, открыв учебное заведение для девочек. Эта монастырская школа стала первым местом учебы для девочек в России. Она сама устроила школу, отобрав учителей, наставниц, требования и программу, предложив "плетение, рукоделие и другие полезные рукоделия", такие, как риторика и пение. Ее нововведение было в виде византийской традиции образования для женщин высшего класса в Киевской Руси, а затем развитие стало происходить для всего населения.

В этот день нельзя ссориться, не стоит выходить из дома без особой нужды и по возможности избегать людных мест. Иначе можете поймать сглаз или порчу. А если поссорятся супругов, то скоро могут расстаться. Нельзя отказывать человеку, если она постучала вам домой, но потом перекрестите порог и входную дверь. Так вы не пустите в дом негатив.

При этом работать, солить капусту и ходить на кладбище – не запрещается.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
традициипраздникизапретыприметы Анна Всеволодовна Киевская
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы проводите день?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Можно ли 16 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти святой княжны Анны Всеволодовны?
3:30:59 11/15/2021
Можно ли 16 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти святой княжны Анны Всеволодовны?
Народного артиста России Валерия Гаркалина ввели в искусственную кому из-за коронавируса
3:20:27 11/15/2021
Народного артиста России Валерия Гаркалина ввели в искусственную кому из-за коронавируса
Как прекратить негативный внутренний диалог с самим собой: как поверить в себя с помощью 8 вопросов
3:02:44 11/15/2021
Как прекратить негативный внутренний диалог с самим собой: как поверить в себя с помощью 8 вопросов
Чтение Таро на одну карту для всех знаков зодиака 15 ноября 2021 года
3:02:13 11/15/2021
Чтение Таро на одну карту для всех знаков зодиака 15 ноября 2021 года
Церковный праздник 16 ноября: день памяти святой княжны Анны Всеволодовны, которая первой открыла на Руси школу для девочек
3:00:55 11/15/2021
Церковный праздник 16 ноября: день памяти святой княжны Анны Всеволодовны, которая первой открыла на Руси школу для девочек
В Челябинской области двое детей провалились под лед и погибли в ледяной воде
2:58:29 11/15/2021
В Челябинской области двое детей провалились под лед и погибли в ледяной воде
Стала известна причина смерти актера из «Реальных пацанов» Игоря Бондаренко
2:42:52 11/15/2021
Стала известна причина смерти актера из «Реальных пацанов» Игоря Бондаренко
Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 15 ноября 2021 года
2:36:04 11/15/2021
Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 15 ноября 2021 года
Очень важный запрет на праздник Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери 15 ноября
2:30:55 11/15/2021
Очень важный запрет на праздник Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери 15 ноября
Чтение карт Таро на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года для всех знаков зодиака
2:30:42 11/15/2021
Чтение карт Таро на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года для всех знаков зодиака