Можно ли 16 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти святой княжны Анны Всеволодовны?

Анна Всеволодовна Киевская была русской монахиней и княжной, известной своими трудами для девичьей школы на Руси. Княжна была дочерью Всеволода великого Киевского и Анастасии.
Как гласит легенда, Анна была невестой византийского князя Константиоса Дукаса в 1074 году. Однако брак не получился, поэтому она решила посвятить себя службе Господу. В 1089 году Анна возглавила посольство в Византию с целью избрания нового митрополита Руси. Во время своего пребывания в Константинополе она была впечатлена научным образованием в Византии, в то время являвшейся центром культуры и образования, и по возвращении на Русь она сделала новшество в области обучения девочек. Княжна основала женский монастырь под названием Андреевский, и стала там настоятельницей, открыв учебное заведение для девочек. Эта монастырская школа стала первым местом учебы для девочек в России. Она сама устроила школу, отобрав учителей, наставниц, требования и программу, предложив "плетение, рукоделие и другие полезные рукоделия", такие, как риторика и пение. Ее нововведение было в виде византийской традиции образования для женщин высшего класса в Киевской Руси, а затем развитие стало происходить для всего населения.
В этот день нельзя ссориться, не стоит выходить из дома без особой нужды и по возможности избегать людных мест. Иначе можете поймать сглаз или порчу. А если поссорятся супругов, то скоро могут расстаться. Нельзя отказывать человеку, если она постучала вам домой, но потом перекрестите порог и входную дверь. Так вы не пустите в дом негатив.
При этом работать, солить капусту и ходить на кладбище – не запрещается.