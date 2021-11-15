Какой сегодня церковный праздник 15 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и иже с ними
Православные праздники 15 ноября 2021 года
Народные праздники и приметыАкиндин и Пигасий
В этот праздник чтят память Акиндина, Пигасия и других святых мучеников.
В этот день в старину люди молились о сохранении зерна. Также сушили хлеба, для чего в житницах разводили огонь. Дети пекли в нем картошку и рассказывали истории о духах. Существовала традиция гадать на огне и загадывать желания, которые по поверьям непременно сбывались.
Считалось, если в этот день синицы покидали гнезда и клевали кору деревьев, то погода должна поменяться в худшую сторону.
ПриметыОблака против ветра плывут – к снегопаду.
Небо тучами затянуто – к оттепели.
Вечернее небо затуманилось – к ветру.
Вороны кричат в сторону юга – к теплу.
Атмосферное давление понижается – к облачной погоде, с осадками.
Источник: my-calend.ru