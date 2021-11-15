Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 15 ноября 2021 в России и мире

• День молочных коктейлей
• День шоколадного кекса (Chocolate Cupcake Day)
• Праздник Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери
• День подразделений по борьбе с организованной преступностью МВД РФ (РУБОП, УБОП, ОБОП)
• Всероссийский день призывника
• День Каспийской флотилии
• Всемирный день вторичной переработки (Global Recycling Day)
• День петербургского бухгалтера
• День писателей в заключении (Day of the Imprisoned Writer)
• День памяти мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста
• Всемирный день гипнородов (World HypnoBirthing Day)
• Католический праздник святого Альберта Великого (Fest of Saint Albert the Great)
• День Бурана
• День очистки холодильника (Clean Out Your Refrigerator Day) - США
• День пряного печенья (Spicy Hermit Cookie Day) - США
• День «Я люблю писать» (I Love to Write Day) - США
• День посадки деревьев (National Tree Planting Day) - Шри-Ланка
• День барабанщика (National Drummer Day) - США
• День бандт-кекса (National Bundt Cake Day) - США
• День хлопьев с отрубями и изюмом (National Raisin Bran Cereal Day) - США
• День «Покажи свои мокасины» (Rock Your Mocs Day) - США
• День мира (National Peace Day) - Кот-д`Ивуар
• День финансиста и национальной валюты - Казахстан
• Праздник детей «Сити-го-сан» (Shichi-Go-San, 7-5-3 Day) - Япония
• День немецкоязычного сообщества (German Community Day) - Бельгия
• День независимости - Палестина
• День королевской династии (Fete de la Dynastie) - Бельгия
• День святого Леопольда (St. Leopold`s Day) - Австрия
• День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности - Кыргызстан
• День американского предпринимательства (American Enterprise Day) - США
• День филантропа (National Philanthropy Day) - США
• День Стива Ирвина (Steve Irwin Day) - Австралия
• День провозглашения республики (Dia da Proclamacao da Republica) - Бразилия
• День революции (Revolution Day Memorial) - Мексика
• День памяти Рафаила Калиновского - Польша
• Именины у Маркиана, Константина, Демьяна, Ивана, Кузьмы
• Акиндин и Пигасий (Житница)
Важные события:• 15 ноября 1815 года состоялся рейс первого русского парохода «Елизавета» из Петербурга в Кронштадт
• 15 ноября 1904 года в США запатентована бритва со сменными лезвиями
• 15 ноября 1933 года в Москве вышли в рейс первые троллейбусы
• 15 ноября 1934 года совершена первая в СССР телепередача со звуковым сопровождением
• 15 ноября 1955 года открылся Ленинградский метрополитен
• 15 ноября 1971 года корпорация Intel выпустила свой первый микропроцессор (модель 4004)
• 15 ноября 1996 года вышла первая версия интернет-мессенджера ICQ
Источник: https://kakoysegodnyaprazdnik.ru