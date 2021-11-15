Что никогда нельзя делать в Михайлов день 21 ноября? Приметы и традиции праздника

В христианском календаре есть широкий ряд важных дат, одной из которых считается Михайлов день, который отмечается 21 ноября. На Руси этот день всегда был веселым и сытным праздником. Это связано с тем, что в этот промежуток времени происходил переход на новый зимний сезон: все работы были завершены, а запасов с осеннего урожая было еще очень много. Тем не менее, в этот день есть ряд своих запретов.
Несмотря на то, что 21 ноября нужно будет устроить широкое празднество, необходимо обязательно посетить храм утром. Считается, что в этот день все молитвы будут особенно сильными. Лучше всего в этот день прочитать молитву своему ангелу-хранителю, а также самому архистратигу Михаилу, которому посвящен этот день.
Помимо этого, нельзя и забывать о строгих запретах на некоторые действия. Практически все из них связаны с работой: ни в коем случае нельзя переутруждаться и посвящать день физической работе. Необходимо быть внимательным с острыми предметами: не колите дрова, не режьте еду, не шейте иголкой. Предки считали, что таким образом архангел Михаил может разгневаться на вас.
Помимо этого, нельзя мыть голову и заниматься уборкой. Одним из главных запретов считается все, что связано со сном. Ни в коем случае нельзя рассказывать о своем сне: если вам приснилось что-то хорошее, то это не сбудется, а если вы увидели что-то плохое, то это, наоборот, воплотится в реальность. Также 21 ноября, как и в любой другой святой праздник, нужно избегать конфликтов и ссор, особенно со своими родными и близкими людьми.