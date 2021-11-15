Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
15.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Что никогда нельзя делать в Михайлов день 21 ноября? Приметы и традиции праздника

9:00:2511/15/2021
0

Михайлов день считается одним из самых важных праздников в православии, который имеет свои запреты.

Михайлов день принято называть и Собором архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Фото: Nastroy
Михайлов день принято называть и Собором архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Фото: Nastroy

В христианском календаре есть широкий ряд важных дат, одной из которых считается Михайлов день, который отмечается 21 ноября. На Руси этот день всегда был веселым и сытным праздником. Это связано с тем, что в этот промежуток времени происходил переход на новый зимний сезон: все работы были завершены, а запасов с осеннего урожая было еще очень много. Тем не менее, в этот день есть ряд своих запретов.

Несмотря на то, что 21 ноября нужно будет устроить широкое празднество, необходимо обязательно посетить храм утром. Считается, что в этот день все молитвы будут особенно сильными. Лучше всего в этот день прочитать молитву своему ангелу-хранителю, а также самому архистратигу Михаилу, которому посвящен этот день.

Помимо этого, нельзя и забывать о строгих запретах на некоторые действия. Практически все из них связаны с работой: ни в коем случае нельзя переутруждаться и посвящать день физической работе. Необходимо быть внимательным с острыми предметами: не колите дрова, не режьте еду, не шейте иголкой. Предки считали, что таким образом архангел Михаил может разгневаться на вас.

Помимо этого, нельзя мыть голову и заниматься уборкой. Одним из главных запретов считается все, что связано со сном. Ни в коем случае нельзя рассказывать о своем сне: если вам приснилось что-то хорошее, то это не сбудется, а если вы увидели что-то плохое, то это, наоборот, воплотится в реальность. Также 21 ноября, как и в любой другой святой праздник, нужно избегать конфликтов и ссор, особенно со своими родными и близкими людьми.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
традиции праздникаМихайлов деньзапреты в святой праздник
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какие славянские традиции, связанные с Михайловым днем, знаете вы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

МВД прокомментировало инцидент с мужчиной, который искромсал тела покойников в морге в Красноярском крае
9:04:12 11/15/2021
МВД прокомментировало инцидент с мужчиной, который искромсал тела покойников в морге в Красноярском крае
Что никогда нельзя делать в Михайлов день 21 ноября? Приметы и традиции праздника
9:00:25 11/15/2021
Что никогда нельзя делать в Михайлов день 21 ноября? Приметы и традиции праздника
БердскВ Бердске из-за коронавируса закрыли 4 класса в школах города
8:45:19 11/15/2021
В Бердске из-за коронавируса закрыли 4 класса в школах города
Мигранты пробили голову россиянину в Подмосковье за замечание не справлять нужду возле подъезда
8:30:12 11/15/2021
Мигранты пробили голову россиянину в Подмосковье за замечание не справлять нужду возле подъезда
БердскПенсионерам в России с кнопочными телефонами выдадут QR-код о вакцинации против коронавируса в МФЦ: в Минздраве дали новые разъяснения для жителей Бердска
8:30:08 11/15/2021
Пенсионерам в России с кнопочными телефонами выдадут QR-код о вакцинации против коронавируса в МФЦ: в Минздраве дали новые разъяснения для жителей Бердска
Экс-губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий получил должность в Совфеде
8:16:29 11/15/2021
Экс-губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий получил должность в Совфеде
Супруга миллиардера Жанна Шамалова подала жалобу в прокуратуру на Ксению Собчак
8:11:53 11/15/2021
Супруга миллиардера Жанна Шамалова подала жалобу в прокуратуру на Ксению Собчак
БердскПрезидент Владимир Путин и ПФР ответят, станет ли выплата 10 000 рублей школьникам перед 1 сентября ежегодной
8:10:04 11/15/2021
Президент Владимир Путин и ПФР ответят, станет ли выплата 10 000 рублей школьникам перед 1 сентября ежегодной
Бердск«С соседками семь ведер вычерпали»: В Бердске у жителей общежития №102 по ул. Боровой на два метра провис натяжной потолок из-за мощного снегопада в ноябре 2021
8:01:50 11/15/2021
«С соседками семь ведер вычерпали»: В Бердске у жителей общежития №102 по ул. Боровой на два метра провис натяжной потолок из-за мощного снегопада в ноябре 2021
Благоприятные дни для подготовки к Новому 2022 году в декабре: праздничная стрижка, маникюр, педикюр, оформление бороды по лунному календарю
8:00:12 11/15/2021
Благоприятные дни для подготовки к Новому 2022 году в декабре: праздничная стрижка, маникюр, педикюр, оформление бороды по лунному календарю