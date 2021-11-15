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По каким приметам 16 ноября молодые люди определяли, что девушка будет очень хорошей хозяйкой?

11:00:4011/15/2021
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16 ноября отмечается день Анны Всеволодны Холодной, в который можно предугадать, будет ли девушка хозяйственной.

Анна Холодная считается одной из самых почитаемых фигур в православии. Фото: Sputniknews
Анна Холодная считается одной из самых почитаемых фигур в православии. Фото: Sputniknews

16 ноября в православной церкви вспоминают Анну Всеволодовну Холодную, дочь Всеволода Ярославовича, которая считается одной из самых главных фигур в христианской вере. В этот день, как и в любую другую христианскую дату, существует ряд особенных традиций. В их число входит примета, по которой молодые люди определяли, будет ли девушка хорошей хозяйкой.

Основное внимание традиций этого праздника обращено к девушкам. В этот день принято есть замороженные ягоды, и если домохозяйка приготовила вкусные угощения, то это определяло ее, как хорошую будущую жену. То же самое касается выпечки: хлеба и булочек, которые по традиции пекли все женщины. Важно обращать внимание и на то, как девушка приготовит кисель или морс.

В этот день молодые девушки собирались вместе в одной избе и ткали или пряли из овечьей шерсти. Все изделия, которые изготавливались 16 ноября, считались целебными. Наши предки верили, что все, что будет изготовлено руками в этот день, может исцелять от болезней, порчей, сглазов и других недугов.

Считается, что все девушки, которые занимаются в этот день рукоделием, станут в итоге хорошими хозяйками. Молодые люди всегда обращали внимание на тех, кто сидит дома и шьет что-то. Ни в коем случае нельзя забывать о том, что 16 ноября отмечается, в первую очередь, православный праздник, и главное — делать это искренне, а не специально для того, чтобы мужчины заметили вас.

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приметы дняведение хозяйстваАнна Всеволодовна Киевская
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