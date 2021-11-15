Напитки для встречи Нового 2022 года: какой подходит каждому знаку зодиака, чтобы год был счастливым и денежным

По словам астрологов, знак зодиака, под которым родился человек, сильно влияет на его жизнь. Именно поэтому они рекомендуют выбирать те вещи и те напитки, которые соответствуют вашему знаку зодиака, чтобы привлечь в жизнь успех и удачу.
Какой напиток стоит пить каждому из знаков зодиака в Новый 2022 год?
Овнам в новый год лучше всего подойдет шампанское, которое за любым праздничным столом является классическим алкогольным напитком. За счет своей игристости он сможет привлечь к овнам много новых полезных знакомств в 2022 году.
Тельцы по своей натуре предпочитают крепкие напитки. Однако Водяной тигр не любит напитки высокой крепости, например, водку, поэтому лучше остановите свое внимание на вине. Это может быть Полусладкое или полусухое красное вино, которое сможет привлечь к вам деловой успех в предстоящем году.
Близнецам астрологи рекомендуют пить в новогоднюю ночь белые вина, которые для них в будущем будут символизировать удачную судьбу и чистоту во всех сделках и договорах.
Ракам лучше отдать предпочтению напиткам на травах, например, травяным ликерам. Однако, эти напитки слишком крепки и в течение вечера ими лучше сильно не увлекаться. Если вы будете соблюдать меру, то сможете привлечь в свою жизнь множество судьбоносных встреч и крепкие связи.
Львам подойдет бурбон и сладкие вина. Они внесут в их дальнейшую жизнь много веселья и приключений.
Девы известны своим равнодушием к алкоголю, но даже они иногда пробуют что-то дорогое и изысканное в праздники. Именно поэтому астрологи рекомендуют в новогоднюю ночь попробовать девам кагор или сухие вина. Они сулят в предстоящем году успех в финансовых и деловых вопросах, а также способствуют стабилизации семейных дел.
Весам свойственно пить очень крепкие алкоголи, однако Водяной тигр в свой год их не приемлет, поэтому желательно остановить свой выбор на винах или, в крайнем случае, на игристом шампанском. За счет этих напитков вы можете заручиться поддержкой символа года во всех предстоящих начинаниях.
Скорпионам из-за их страстности лучше подойдет фруктовый или ягодный ликер. Он позволит им расслабиться и унять свою напряженность, что поспособствует стабилизации отношений с окружающими.
Стрельцы неприхотливы в выборе напитков и поэтому, чтобы не мучить себя выбором, остановите свой выбор на пиве. Это простой, но действенный напиток, который в предстоящем году может сулить вам легкость мышления и стабильность во всех делах.
Козерогам лучше остановить выбор на шампанском или вовсе не пить. Особо на них это не повлияет, ведь козерогам предстоящий год сулит множество успешных моментов.
Водолеи во время новогодней ночи могут поэкспериментировать и создать свои собственные коктейли, что приведет в их жизнь много ярких и эмоциональных событий. Однако, следует помнить, что увлекаться таким миксом не стоит.
Рыбам лучше остановить свой выбор на ликере или вине, которые можно чередовать в рамках меры. Это нет только поспособствует очаровательности рыб в ближайшем году, но и привлечет в их жизнь много денег.