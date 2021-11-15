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Прогноз погоды на декабрь 2021 года в Москве, Санкт-Петербурге и Сибири

8:15:1011/14/2021
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Декабрь 2021 года сулит жителям России нестабильную снежную погоду.

Метеорологи предупреждают россиян, что погода в предстоящий декабрь может быть непредсказуемой. Фото: Pixabay.com
Метеорологи предупреждают россиян, что погода в предстоящий декабрь может быть непредсказуемой. Фото: Pixabay.com

Метеорологи уже в середине ноября предсказали, что предстоящий декабрь будет снежным. В первые числа месяца столбики термометра опустятся ниже нуля во всех регионах страны, включая Москву и Санкт-Петербург. Кроме того, стабильности от такой погоды тоже можно не ждать, ведь первым числам декабря также предшествуют метели, переходящие в мокрый крупный снег. Это приведет к заторам на дорогам и сложной ситуации с уборкой снега в городах. Однако к новогодним праздникам ситуация в целом стабилизируется и столбики термометра в Москве и Санкт-Петербурге будут держаться в пределах минус 2 или 3 градусов по Цельсию.

Иначе ситуация обстоит в Сибири. Уже в начале декабря по всей ее территории сложится плотный снежный покров, который будет стабилен в течение всей зимы. Синоптики не исключают резкое похолодание до критических отметок в 40 и даже 50 градусов в отдаленных регионах. Весь декабрь будет облачным и снежным, с периодическими сильными метелями и порывами ветра до 20 метров в секунду. Однако ближе к новогодней ночи ситуация стабилизируется и праздник готовит для жителей Сибири настоящую зимнюю сказку. Ясных дней в декабре будет мало и зачастую они будут сопровождаться резким понижением температуры воздуха. Такие похолодания буду усиливать влажность воздуха до 85 процентов, что вызовет во множестве территорий большое количество туманов.

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