Прогноз погоды на декабрь 2021 года в Москве, Санкт-Петербурге и Сибири

Метеорологи уже в середине ноября предсказали, что предстоящий декабрь будет снежным. В первые числа месяца столбики термометра опустятся ниже нуля во всех регионах страны, включая Москву и Санкт-Петербург. Кроме того, стабильности от такой погоды тоже можно не ждать, ведь первым числам декабря также предшествуют метели, переходящие в мокрый крупный снег. Это приведет к заторам на дорогам и сложной ситуации с уборкой снега в городах. Однако к новогодним праздникам ситуация в целом стабилизируется и столбики термометра в Москве и Санкт-Петербурге будут держаться в пределах минус 2 или 3 градусов по Цельсию.
Иначе ситуация обстоит в Сибири. Уже в начале декабря по всей ее территории сложится плотный снежный покров, который будет стабилен в течение всей зимы. Синоптики не исключают резкое похолодание до критических отметок в 40 и даже 50 градусов в отдаленных регионах. Весь декабрь будет облачным и снежным, с периодическими сильными метелями и порывами ветра до 20 метров в секунду. Однако ближе к новогодней ночи ситуация стабилизируется и праздник готовит для жителей Сибири настоящую зимнюю сказку. Ясных дней в декабре будет мало и зачастую они будут сопровождаться резким понижением температуры воздуха. Такие похолодания буду усиливать влажность воздуха до 85 процентов, что вызовет во множестве территорий большое количество туманов.