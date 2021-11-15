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Календарь красоты на декабрь 2021: когда делать стрижку, маникюр, педикюр, депиляцию по лунному календарю

9:15:2211/14/2021
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Для самого лучшего результата в салоне красоты стоит воспользоваться советом лунного календаря.

Для удачного похода в салон красоты требуется благоприятный день. Фото: Pxfuel.com
Для удачного похода в салон красоты требуется благоприятный день. Фото: Pxfuel.com

Красота — важная тема для каждой представительницы прекрасного пола. Каждая женщина хочет быть еще красивее, чтобы приятно удивить родных, близких, любимого о всех окружающих. Иногда для этого нужно пройти целый перечень процедур красоты: маникюр, педикюр и, конечно же, красивая стрижка. В таком деле важно обратиться к хорошим мастерам. Но порой этого мало. Иногда результат разочаровывает только из-за выбора неудачной даты. Именно поэтому перед походом в салон красоты необходимо обратиться за советом к лунному календарю.

В какие дни лунного календаря стоит посещать салон красоты?

В следующем месяце посетить процедуры красоты стоит 6, 7, с 14 по 18, а также с 20 по 26 декабря. Эти даты подарят вам самый яркий образ и самый лучший результат. А все благодаря опыту мастера и благоприятному периоду лунного календаря.

Отказаться же от похода в салон красоты необходимо 4 и 19 декабря. Эти даты не сулят ничего хорошего. Даты, которые не вошли в оба списка, являются нейтральными. В них влияние Луны на результат минимально.

Лунный календарь прекрасно справляется с помощью в повседневных делах. Однако на этом возможности лунных сил не оканчиваются. Каждый желающих в силах воспользоваться энергетикой Луны для проведения мистических обрядов, заговоров и ритуалов на привлечение любви, денег, благополучия и удачи в свою семью. Для этого существуют как благоприятные, так и неподходящие даты. Но лучшим вариантом будет, конечно же, период полной Луны. Ближайшее полнолуние состоится 19 ноября.

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