Календарь красоты на декабрь 2021: когда делать стрижку, маникюр, педикюр, депиляцию по лунному календарю

Красота — важная тема для каждой представительницы прекрасного пола. Каждая женщина хочет быть еще красивее, чтобы приятно удивить родных, близких, любимого о всех окружающих. Иногда для этого нужно пройти целый перечень процедур красоты: маникюр, педикюр и, конечно же, красивая стрижка. В таком деле важно обратиться к хорошим мастерам. Но порой этого мало. Иногда результат разочаровывает только из-за выбора неудачной даты. Именно поэтому перед походом в салон красоты необходимо обратиться за советом к лунному календарю.
В какие дни лунного календаря стоит посещать салон красоты?
В следующем месяце посетить процедуры красоты стоит 6, 7, с 14 по 18, а также с 20 по 26 декабря. Эти даты подарят вам самый яркий образ и самый лучший результат. А все благодаря опыту мастера и благоприятному периоду лунного календаря.
Отказаться же от похода в салон красоты необходимо 4 и 19 декабря. Эти даты не сулят ничего хорошего. Даты, которые не вошли в оба списка, являются нейтральными. В них влияние Луны на результат минимально.
Лунный календарь прекрасно справляется с помощью в повседневных делах. Однако на этом возможности лунных сил не оканчиваются. Каждый желающих в силах воспользоваться энергетикой Луны для проведения мистических обрядов, заговоров и ритуалов на привлечение любви, денег, благополучия и удачи в свою семью. Для этого существуют как благоприятные, так и неподходящие даты. Но лучшим вариантом будет, конечно же, период полной Луны. Ближайшее полнолуние состоится 19 ноября.