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Очень строгие запреты в день памяти святой княжны Анны Всеволодовны: и важные дела для каждого верующего 16 ноября

4:00:3911/15/2021,София Мальцева
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В этой школе, кроме самых главных основ, вроде чтения и математики, девушек обучали разным ремеслам. Таким как вязание, вышивание и готовка.

В благочестивой семье воспитывалась святая Анна. Фото: Pixabay.com

Святая княгиня Анна Всеволодовна родилась в очень знатной семье, у князя Киевского Всеволода и греческой царевны Марии. Также у нее был брат великий князь Владимир Мономах.

Князь Владимир своими добрыми делами обрел настолько большую народную любовь, что и все его потомки получали хорошее отношение. Он любил христианство, монашество и всегда поддерживал его.

В благочестивой семье воспитывалась святая Анна. Такое благостное влияние семьи, развило ее ум и благородность. Любящие ее родители называли Анну уменьшительным именем — Янка, по-нынешнему — Аннушка. Отец дал ей княжеское воспитание: она научилась грамоте, философии, истории, риторике, греческому языку.

Когда ее обручили с византийским наследником престола Дуком Старшим. То ее суженого насильно постригли в монахи, поэтому она решила посвятить жизнь служению Богу. При этом, она посмотрела на жизнь в Византии, осмотрела женские монастыри и решила сама сделать подобную обитель на Руси.

Отец Всеволод помог ей в этом. В 1068 году был установлен первый женский монастырь — Андреевский, в котором Анна и стала игуменьей.

В этой же обители была открыта первая школа для девочек на Руси. В этой школе, кроме самых главных основ, вроде чтения и математики, девушек обучали разным ремеслам. Таким как вязание, вышивание и готовка.

Запреты в этот день:

По народному поверью, на Анну нечисть подсматривает втайне за людьми, чтобы им навредить, потому считалось этот день лучше оставаться дома, не отправляясь в дальний путь.

Также в этот день нельзя ссориться, выходить из дома. А если поссорятся супруги, то скоро могут расстаться.

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традициипраздникизапретыАнна Всеволодовна
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