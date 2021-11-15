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Эксперимент в Бердске: Можно ли прорваться в кафе и ресторан без QR-кода о вакцинации против коронавируса - как его проверяют

4:05:5711/15/2021,Алина Бурова
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В одних заведениях QR-код требуют прямо на входе, в других - на кассе. Многие посетители воспринимают нововведения, как ущемление прав и высказывают возмущения сотрудникам ресторанов.

В Бердске SUNRISE посещает достаточное количество человек. Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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В Бердске с 12 ноября ввели обязательные QR-коды в заведениях общепита. Данное решение было принято в соответствии с постановлением Новосибирской области. Согласно принятому решению у посетителя заведения общественного питания должен быть на руках QR-код либо прививочный сертификат. Также можно предоставить отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном ковиде, с момента которого не прошло 6 месяцев. В сети не утихают споры о пользе и вреде введения данной системы. Среди людей появляется все больше и больше настроений попасть в заветную «кафешку» по фальшивому QR-коду. «Курьер.Среда» 12 ноября решил провести эксперимент по соблюдению данного введения в общепитах Бердска. Предупреждаем, что повторять действия, которые описаны в материале запрещено. За это предусмотрена уголовная ответственность. Эксперимент направлен на проверку работодателей и системы, которая хоть немного должна уберечь людей от опасного вируса.

Предъявлять QR-код посетитель имеет право на телефоне или на бумажном носителе. Предполагается, что проверяющие QR-кодов должны стоять на входе в учреждение общественного питания. Первой нашей точкой для проверки стало заведение, которое появилось в Бердске относительно недавно. Речь идет о бургерной МЯСОROOB.

Бургерная открылась во второй половине лета 2021 года. Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»

В помещение мы вошли относительно свободно. На входе никого не было. Девушка за кассой обслуживала посетителей.

В МЯСОROOB на входе никого не было. Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»

Журналист под видом посетителя спросила о способах предоставления еды. Кассир подтвердила, что в бургерной готовят, как на вынос, так и с собой. Если посетитель принимает решение поесть в заведении, то необходимо предоставить QR-код. На вопрос: «Почему сотрудники заведения не проверяют документы у посетителей на входе?», сотрудница ответила, что было принято решение проверять документы у кассы. К слову, на момент посещения журналистом МЯСОROOB, в заведении общественного питания было два посетителя.

В «Академия кофе» журналиста заверили, что QR-коды у людей не проверяют, так как организация работает только на вынос.

Решил «Курьер.Среда» проверить и известный ресторан Бердска SUNRISE. В данном общепите сотрудники потребовали QR-код прямо на входе. Журналист утвердительно ответила о его наличии. Администратор пришел к корреспонденту со смартфоном и начал сканировать фальшивый QR-код. На экране у администратора высветился иностранный сайт, откуда был взят штрихкод. Здесь журналисту пришлось объясняться.

Проверка QR-кодов в SUNRISE ведется отлично. Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»

В ходе диалога выяснилось, что ситуация с фальшивым QR-кодом в SUNRISE произошла впервые. Как сказал администратор заведения Андрей (имя изменено), руководство заведения надеется, что подобного больше не произойдет. Паспорт или иные документы подтверждающие личность сотрудники запрашивать не имеют права. До введения ограничительных мер посетители звонили в общественное заведение и интересовались об этом. Как сказал Андрей, возмущений работники SUNRISE слышали достаточно.

- На сегодняшний день сфера общепита стала чем-то обыденным и просто прийти поужинать для людей считается нормальным в любой день. К этому привыкаешь. Пока что рано говорить о посещаемости, но людей приходит достаточно вне зависимости от эпидемиологической ситуации,- ответил корреспонденту «Курьер.Среда» администратор ресторана.

Как стало известно, помимо QR-кода в SUNRISE можно предоставить справку о медотводе либо ПЦР-тест. В настоящий момент сотрудники ресторана для сканирования QR-кода используют смартфоны. Как заверил менеджер, в ближайшее время заведение будет оборудовано специальными приборами для данных целей.

Напомним, что правительство России внесло два законопроекта об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах. Документы предусматривают введение QR-кодов в международном и междугородном транспорте. Экстренная мера введена на фоне ухудшения ситуации с пандемией коронавирусной инфекции.

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