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Сборная России по футболу проиграла Хорватии в решающем матче за выход на ЧМ-2022

2:10:5011/15/2021
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Российский футболист Кудряшов забил гол в свои ворота.

Сборная России проиграла Хорватам. Фото: Pixabay.com

Сборная России проиграла команде Хорватии в заключительном туре отборочного турнира чемпионата мира 2022 года по футболу. На 81-й минуте Мяч в собственные ворота забил защитник сборной России Федор Кудряшов. Матч завершился со счетом 1:0. Игра проходила на стадионе "Полюд" в Сплите. Команда Валерия Карпина заняла второе место в группе Н, набрав 22 очка. Их опередили Хорваты, которые завоевали 23 очка, футболисты заработали прямую путевку на ЧМ 2022 в Катаре.

Сейчас Российских футболистов ждут стыковые матчи, в которых будет разыгрываться право на участие в турнире. Жеребьевка данных матчей пройдет 26 ноября в Цюрихе. В матчах сыграют 10 команд, занявших вторые места в отборочных группах. Также буду избраны команды на основе общего рейтинга Лиги наций УЕФА сезона-2020/21.

Также в одном из матче группы Н сборная Словакии играла в гостях с командой Мальты. Хозяева поля уступили в данном с разгромным счетом. Гости забили шесть мячей в ворота команды соперников, не пропустив ни одного гола. У сборной Мальты были удалены два игрока в начале второго тайма. А вот сборной Словении удалось победить команду Кипра со счетом 2:1.

По итогам проведенных матчей, Хорватия заняла первое место в турнирной таблице, на второй позиции оказалась сборная России. Замыкает тройку лидеров команда Словакия, четвертую позицию заняла Словения. Ну и последние две строчки за Кипром и Мальтой.

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СпортфутболЧМ 2020 по футболу.
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