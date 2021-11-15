У трех знаков зодиака будет очень тяжелая неделя с 15 по 21 ноября 2021 года

Что могут вызвать чувство негатива на этой неделе, так это транзиты с участием Плутона, такие как лунный квадрат Плутона и солнечный секстиль Плутон.
Когда мы начинаем неделю с Луны в Овне , мы уже чувствуем себя не в себе. Вероятно, мы можем предвидеть ссоры с близкими и непрерывный внутренний монолог, состоящий из предметов на тему мести, пишет Your Tango.
Принимая во внимание, что сейчас сезон Скорпиона и Полнолуние вот-вот даст нам возможность заработать деньги, мы можем предположить, что эта неделя будет сложной и сложной для некоторых знаков зодиака.
С Солнцем в квадрате с Юпитером мы можем стать непредвзятыми, однако со всей энергией Плутона вокруг, мы можем, к сожалению, слишком переосмыслить вещи до грани гнева и негодования.
Юпитер расширяет то, о чем мы уже думаем, а Плутон настраивает нас с негативной точки зрения. Здесь ситуация безнадежная.
Некоторым знакам зодиака могут сниться дурные сны. Члены семьи могут появляться в нашей психике во сне, чтобы нарушить наш покой, и к Полнолунию нам может потребоваться какая-то форма побега, даже если это просто хорошая книга или серьезный телевизионный запой.
Знаки зодиака, у которых с 15 по 21 ноября 2021 года будет тяжелая неделя:
Дева (23 августа - 22 сентября)У вас есть ум, который просто не утихнет на этой неделе, Дева, и из-за Лунного квадрата с Плутоном вы будете перегружены, когда дело доходит до негативного мышления.
Беспокойство - ваше слово недели - беспокойство и ожидание. Вы не сможете избавиться от мысли о том, что что-то не так, и правда это или нет - вы должны убедиться, что не усугубляете ситуацию, просто думая об этом.
Есть хороший шанс, что вы беспокоитесь о своем здоровье. Возможно, вы ждете диагноза и не можете не ожидать худшего.
Сделай себе одолжение и вернись, Дева. Не мучай себя так, в этом нет необходимости и очень велика вероятность, что со здоровьем все в порядке. На этой неделе вы будете подавлены беспокойством , но вскоре вы преодолеете его. Повесить там.
Весы (23 сентября - 22 октября)На этой неделе вы столкнетесь с препятствием, Весы, а это означает, что ваша полоса удачи - пока она еще есть, возможно, придется отодвинуть на второй план, чтобы заняться некоторыми более важными проблемами в вашей жизни. Все в порядке, это просто неудача, и это часть эффекта Плутона в квадрате Луны.
У нас также есть лунный секстиль с Сатурном, поэтому вы можете запутаться в происходящем. Обычно вы достаточно увлечены; вы можете понять и хорошее, и плохое, но на этой неделе вы запутались и опечалились из-за отсутствия прогресса.
Полнолуние наступает , а также, и это будет тянуть много меланхолии из тебя. Вы можете попасть в приступ сожаления, что нанесет серьезный урон вашим эмоциям.
Вы будете счастливы завершить эту неделю, зная, что следующая неделя будет наполнена позитивной и продуктивной энергией Стрельца .
Водолей (20 января - 18 февраля)Вы можете начать неделю с ощущения благости Венеры в квадрате Луны, которая принесет надежду, когда дело доходит до любви или новых отношений.
Однако это чувство уверенности может быть разрушено, поскольку все складывается не так, как вы, возможно, хотели.
Возможно, вам придется отложить эту дату до дальнейшего уведомления, так как человек, который вам интересен, внезапно кажется незаинтересованным, что кажется настоящим ударом по вашему эго.
Вполне возможно, что это недопонимание, которое приводит все в замешательство, так что поймите, что это не вы - это космическая шутка, которую Плутон в квадрате Луны любит время от времени бросать в Водолея.
Когда Полнолуние в Тельце переходит в Луну в Близнецах , вы можете чувствовать себя менее уверенно, чем обычно.