Чтение карт Таро на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года для всех знаков зодиака

Ваше чтение Таро с одной картой на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года здесь с предсказаниями для всех знаков зодиака в астрологии во время Сезон Скорпиона, входящего в Стрелец.
Удивительно, как одна маленькая карточка может сказать так много. Часто, когда мы играем Таро, мы устанавливаем наши спреды в формации - прошлое, настоящее, будущее ... и все же мы можем также искать одну-единственную карту и обнаруживать, что в этой одной карте раскрывается все, пишет Your Tango.
Когда наши прекрасные карты перевернуты, у нас совершенно разные значения, и знающие люди понимают, что «перевернутые» не обязательно означает отрицательные.
На самом деле, иногда получить карту в перевернутом состоянии - королевское благословение, потому что во многих случаях значение гораздо более значимо - и даже лучше.
Чтение карт Таро на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года:
ОвенКарта Таро: Пятерка Кубков, перевернутая
Это интересная карта Таро, рассказывающая о однажды утерянных дружеских отношениях, которые восстанавливаются и восстанавливаются.
Это карта памяти, и в перевернутом виде она символизирует ностальгию и желание вернуть то, что когда-то было потеряно.
Он также успешен при повторном захвате , так как это действительно счастливая карта . Прошлое - прошлое, и теперь все достижимо в дружбе и любви.
ТелецКарта Таро: Девятка Мечей, перевернутая
На этой неделе вы можете почувствовать себя немного подозрительно; что-то не так, и ваша интуиция подсказывает вам провести расследование.
Вам действительно нужно действовать в соответствии с этим, иначе вы будете чувствовать себя подавленным и заключенным в тюрьму своими собственными сомнениями. Это требует действий.
Вам нужно противостоять человеку или ситуации, которые ответственны за это внутреннее подозрение, которое у вас есть, чтобы вы могли двигаться дальше.
БлизнецыКарта Таро: Шестерка Мечей
Эта карта подразумевает путешествие и скорость. На этой неделе вы будете двигаться быстро, Близнецы, поскольку работа или финансы заставляют вас действовать, чтобы что-то произошло.
Скорее всего, вас будут сопровождать другие люди, поэтому, скорее всего, речь идет о поездке куда-нибудь.
Это произойдет, это должно произойти, и это должно произойти на этой неделе - в кратчайшие сроки. Больше не нужно ждать.
РакКарта Таро: Туз Мечей, перевернутый
Ни у кого не любимая карта, так как эта представляет неудачные результаты.
Вы приложили усилия, и на этой неделе вы обнаружите, что ваши усилия были напрасными.
Это большой палец вниз от Малых Арканов, и он говорит вам, что принятие в порядке.
Нет никакого способа обойти это, то, что было предпринято, потерпело неудачу. Ничего страшного, Рак, идем дальше. В жизни много тузов, обращенных вниз.
ЛевКарта Таро: Туз Пентаклей
И победитель Лев с тузом пентаклей стоит прямо и сияет радостью и удовлетворением.
Что бы ты ни сделал, Лео, ты сделал это хорошо, и на этой неделе будет много праздников и счастья.
Вы стабильны, в безопасности, в финансовом отношении, и это видно! Наслаждайтесь неделей, ведь на этой неделе все сияет и сверкает в вашу пользу.
ДеваКарта Таро: Десятка Пентаклей, перевернутая
Это отличное предупреждение, Дева, и оно предлагает вам проявлять бдительность в отношении своей собственности и своего банковского счета.
Эта карта, перевернутая, часто подразумевает кражу или потерю - чего вы можете избежать, если решите быть осторожными.
Это опасные времена, и есть люди, которые ждут, чтобы воспользоваться вами и вашими кровно заработанными деньгами.
Будьте бдительны, и все будет хорошо.
ВесыКарта Таро: Рыцарь Мечей
Вы всесильны на этой неделе, Весы, и ваша сила проявится в качестве защиты.
Вы здесь, чтобы защитить кого-то, и вы будете делать это мужественно и оправданно.
Кто-то зависит от вас, и вы просто счастливы ему подчиниться и полностью отказываетесь от должности защитника.
На этой неделе вы чей-то рыцарь в сияющих доспехах, и мы будем очень признательны за ваши усилия.
СкорпионКарта Таро: Иерофант, перевернутая карта
В течение недели вы будете очень вовлечены в социальные сети и будете влиять на людей.
Вы можете быть влиятельным лицом, и на этой неделе вы откроете для себя эту «знаменитость».
Вы не обязательно говорите правду, но вы достаточно обаятельны, чтобы продать идею, верите вы в это или нет.
Эта карта, наоборот, олицетворяет дружелюбие и непринужденность в общении. Вы будете ладить с людьми, и они будут доверять вашему суждению.
СтрелецКарта Таро: Королева Жезлов
Вам повезет на этой неделе, так как кто-то, кто о вас заботится, выйдет вперед, чтобы сделать вам предложение.
Эта карта подразумевает женщину или фигуру женской интуиции - заботливое существо, имеющее хороший совет, любовь и уважение к жизни.
Этот человек заставит вас чувствовать себя хорошо и даст вам надежду на будущее.
Они жизнеутверждающие и стимулирующие творческие действия. Откройте им свое сердце, ведь они полностью на вашей стороне.
КозерогКарта Таро: Смерть, перевернутая
Эта карта не имеет ничего общего с реальной смертью , и в ее перевернутом состоянии это просто означает, что вы, вероятно, проведете неделю в полусне.
Ты истощен, Козерог, и это твое время простоя. Это не угнетает и не вызывает стресса - это всего лишь неделя, когда вы получаете немного свободного времени (надеюсь) и позволяете себе столь необходимый мысленный перерыв.
ВодолейКарта Таро: Тройка Жезлов
Эта неделя посвящена работе и открытию того, что необходимо дальше. Это неделя составления списков дел и отметок каждого тика по мере выполнения поставленных задач.
Хотя это звучит не слишком увлекательно, это подтверждение хорошей, упорной работы и того успеха, который она может принести.
Вы находитесь в безопасном месте с точки зрения работы, и если вы беспокоитесь о потере работы - не бойтесь.
Вы на твердой почве.
РыбыКарта Таро: Дурак
Дурак относится не к вам как таковому, а к вашему поведению.
На этой неделе вы можете переусердствовать, и эта карта говорит о том, что вы, скорее всего, зайдете слишком далеко с точки зрения снисходительности.
Переедание, переедание и горение свечи с обоих концов. Ну чего ожидать?
Это то время года, но не начинайте празднества слишком рано, иначе сгорите.