Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
15.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Чтение карт Таро на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года для всех знаков зодиака

2:30:4211/15/2021,Руби Миранда
0

Когда наши прекрасные карты перевернуты, у нас совершенно разные значения, и знающие люди понимают, что «перевернутые» не обязательно означает отрицательные.

Иногда получить карту в перевернутом состоянии - королевское благословение. Фото: Pexels

Ваше чтение Таро с одной картой на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года здесь с предсказаниями для всех знаков зодиака в астрологии во время Сезон Скорпиона, входящего в Стрелец.

Удивительно, как одна маленькая карточка может сказать так много. Часто, когда мы играем Таро, мы устанавливаем наши спреды в формации - прошлое, настоящее, будущее ... и все же мы можем также искать одну-единственную карту и обнаруживать, что в этой одной карте раскрывается все, пишет Your Tango.

Когда наши прекрасные карты перевернуты, у нас совершенно разные значения, и знающие люди понимают, что «перевернутые» не обязательно означает отрицательные.

На самом деле, иногда получить карту в перевернутом состоянии - королевское благословение, потому что во многих случаях значение гораздо более значимо - и даже лучше.

Чтение карт Таро на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года:

Овен

Карта Таро: Пятерка Кубков, перевернутая

Это интересная карта Таро, рассказывающая о однажды утерянных дружеских отношениях, которые восстанавливаются и восстанавливаются.

Это карта памяти, и в перевернутом виде она символизирует ностальгию и желание вернуть то, что когда-то было потеряно.

Он также успешен при повторном захвате , так как это действительно счастливая карта . Прошлое - прошлое, и теперь все достижимо в дружбе и любви.

Телец

Карта Таро: Девятка Мечей, перевернутая

На этой неделе вы можете почувствовать себя немного подозрительно; что-то не так, и ваша интуиция подсказывает вам провести расследование.

Вам действительно нужно действовать в соответствии с этим, иначе вы будете чувствовать себя подавленным и заключенным в тюрьму своими собственными сомнениями. Это требует действий.

Вам нужно противостоять человеку или ситуации, которые ответственны за это внутреннее подозрение, которое у вас есть, чтобы вы могли двигаться дальше.

Близнецы

Карта Таро: Шестерка Мечей

Эта карта подразумевает путешествие и скорость. На этой неделе вы будете двигаться быстро, Близнецы, поскольку работа или финансы заставляют вас действовать, чтобы что-то произошло.

Скорее всего, вас будут сопровождать другие люди, поэтому, скорее всего, речь идет о поездке куда-нибудь.

Это произойдет, это должно произойти, и это должно произойти на этой неделе - в кратчайшие сроки. Больше не нужно ждать.

Рак

Карта Таро: Туз Мечей, перевернутый

Ни у кого не любимая карта, так как эта представляет неудачные результаты.

Вы приложили усилия, и на этой неделе вы обнаружите, что ваши усилия были напрасными.

Это большой палец вниз от Малых Арканов, и он говорит вам, что принятие в порядке.

Нет никакого способа обойти это, то, что было предпринято, потерпело неудачу. Ничего страшного, Рак, идем дальше. В жизни много тузов, обращенных вниз.

Лев

Карта Таро: Туз Пентаклей

И победитель Лев с тузом пентаклей стоит прямо и сияет радостью и удовлетворением.

Что бы ты ни сделал, Лео, ты сделал это хорошо, и на этой неделе будет много праздников и счастья.

Вы стабильны, в безопасности, в финансовом отношении, и это видно! Наслаждайтесь неделей, ведь на этой неделе все сияет и сверкает в вашу пользу.

Дева

Карта Таро: Десятка Пентаклей, перевернутая

Это отличное предупреждение, Дева, и оно предлагает вам проявлять бдительность в отношении своей собственности и своего банковского счета.

Эта карта, перевернутая, часто подразумевает кражу или потерю - чего вы можете избежать, если решите быть осторожными.

Это опасные времена, и есть люди, которые ждут, чтобы воспользоваться вами и вашими кровно заработанными деньгами.

Будьте бдительны, и все будет хорошо.

Весы

Карта Таро: Рыцарь Мечей

Вы всесильны на этой неделе, Весы, и ваша сила проявится в качестве защиты.

Вы здесь, чтобы защитить кого-то, и вы будете делать это мужественно и оправданно.

Кто-то зависит от вас, и вы просто счастливы ему подчиниться и полностью отказываетесь от должности защитника.

На этой неделе вы чей-то рыцарь в сияющих доспехах, и мы будем очень признательны за ваши усилия.

Скорпион

Карта Таро: Иерофант, перевернутая карта

В течение недели вы будете очень вовлечены в социальные сети и будете влиять на людей.

Вы можете быть влиятельным лицом, и на этой неделе вы откроете для себя эту «знаменитость».

Вы не обязательно говорите правду, но вы достаточно обаятельны, чтобы продать идею, верите вы в это или нет.

Эта карта, наоборот, олицетворяет дружелюбие и непринужденность в общении. Вы будете ладить с людьми, и они будут доверять вашему суждению.

Стрелец

Карта Таро: Королева Жезлов

Вам повезет на этой неделе, так как кто-то, кто о вас заботится, выйдет вперед, чтобы сделать вам предложение.

Эта карта подразумевает женщину или фигуру женской интуиции - заботливое существо, имеющее хороший совет, любовь и уважение к жизни.

Этот человек заставит вас чувствовать себя хорошо и даст вам надежду на будущее.

Они жизнеутверждающие и стимулирующие творческие действия. Откройте им свое сердце, ведь они полностью на вашей стороне.

Козерог

Карта Таро: Смерть, перевернутая

Эта карта не имеет ничего общего с реальной смертью , и в ее перевернутом состоянии это просто означает, что вы, вероятно, проведете неделю в полусне.

Ты истощен, Козерог, и это твое время простоя. Это не угнетает и не вызывает стресса - это всего лишь неделя, когда вы получаете немного свободного времени (надеюсь) и позволяете себе столь необходимый мысленный перерыв.

Водолей

Карта Таро: Тройка Жезлов

Эта неделя посвящена работе и открытию того, что необходимо дальше. Это неделя составления списков дел и отметок каждого тика по мере выполнения поставленных задач.

Хотя это звучит не слишком увлекательно, это подтверждение хорошей, упорной работы и того успеха, который она может принести.

Вы находитесь в безопасном месте с точки зрения работы, и если вы беспокоитесь о потере работы - не бойтесь.

Вы на твердой почве.

Рыбы

Карта Таро: Дурак

Дурак относится не к вам как таковому, а к вашему поведению.

На этой неделе вы можете переусердствовать, и эта карта говорит о том, что вы, скорее всего, зайдете слишком далеко с точки зрения снисходительности.

Переедание, переедание и горение свечи с обоих концов. Ну чего ожидать?

Это то время года, но не начинайте празднества слишком рано, иначе сгорите.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
знаки зодиакакарты таро
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Читаете карты Таро?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Чтение Таро на одну карту для всех знаков зодиака 15 ноября 2021 года
3:02:13 11/15/2021
Чтение Таро на одну карту для всех знаков зодиака 15 ноября 2021 года
Церковный праздник 16 ноября: день памяти святой княжны Анны Всеволодовны, которая первой открыла на Руси школу для девочек
3:00:55 11/15/2021
Церковный праздник 16 ноября: день памяти святой княжны Анны Всеволодовны, которая первой открыла на Руси школу для девочек
В Челябинской области двое детей провалились под лед и погибли в ледяной воде
2:58:29 11/15/2021
В Челябинской области двое детей провалились под лед и погибли в ледяной воде
Стала известна причина смерти актера из «Реальных пацанов» Игоря Бондаренко
2:42:52 11/15/2021
Стала известна причина смерти актера из «Реальных пацанов» Игоря Бондаренко
Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 15 ноября 2021 года
2:36:04 11/15/2021
Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 15 ноября 2021 года
Очень важный запрет на праздник Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери 15 ноября
2:30:55 11/15/2021
Очень важный запрет на праздник Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери 15 ноября
Чтение карт Таро на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года для всех знаков зодиака
2:30:42 11/15/2021
Чтение карт Таро на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на неделю: что ждет знаки зодиака с 15 по 21 ноября 2021 года
2:22:41 11/15/2021
Гороскоп на неделю: что ждет знаки зодиака с 15 по 21 ноября 2021 года
В Липецке на металлургическом комбинате произошел взрыв в здании склада
2:21:07 11/15/2021
В Липецке на металлургическом комбинате произошел взрыв в здании склада
У трех знаков зодиака будет очень тяжелая неделя с 15 по 21 ноября 2021 года
2:17:23 11/15/2021
У трех знаков зодиака будет очень тяжелая неделя с 15 по 21 ноября 2021 года