Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 15 ноября 2021 года

Ваш ежедневный гороскоп на 15 ноября 2021 года здесь с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака на понедельник, пишет Your Tango.
Ежедневный гороскоп на 15 ноября 2021 года:
Овен(21 марта - 19 апреля)
Друзья могут либо сдерживать вас, либо удерживать вместе для вас. Луна в Овне секстиль с Сатурном в Водолее, и в социальной сфере вашей жизни происходит много перестройки.
Ваш характер может вспыхнуть при мысли о том, что кто-то пытается сказать вам, что делать с вашей жизнью. Но некоторые люди, возможно, просто пытаются сдержать вашу волевую натуру, которая часто уходит в направлениях, о которых вы позже можете пожалеть.
Телец(20 апреля - 20 мая)
Столько всего нужно сделать, Телец, и пора все сделать, где? Луна в Овне секстиль с Сатурном в Водолее, и это намекает на ваш план успеха, чтобы выполнить все, что у вас есть на тарелке.
Структурирование своего расписания - залог вашего успеха. Знайте, где находятся все движущиеся части и их сроки. Даже если это означает, что вам нужно сначала замедлиться, прежде чем вы сможете броситься вперед, это лучший способ сделать это.
Близнецы(21 мая - 20 июня)
Один момент времени - это все, что вам нужно, чтобы начать задаваться вопросом, ошибаются ли то, во что вы верили. Луна в Овне секстиль с Сатурном в Водолее, и вам, Близнецам, с вашей любознательной натурой следует подготовиться к тому, чтобы бросить вызов до глубины души.
Вы всегда спрашиваете, почему, но когда вы обнаруживаете, что правила не имеют смысла, ваша скептическая сторона может проявиться сильнее, чем когда-либо. Вы можете держаться за ниточку веры и всякой надежды, но что-то внутри вас может просто продолжать спрашивать: «А что, если?»
Рак(21 июня - 22 июля)
Вы более снисходительны по своей природе, несмотря на свою чувствительность, Рак. Терпимость и выносливость - ваши сильные стороны в любви, дружбе и рабочих ситуациях.
Луна в Овне секстиль с Сатурном в Водолее, ваш сектор табу и секретов, и это привносит в вашу жизнь изысканную энергию. Вместо того чтобы расстраиваться из-за того, что кто-то вам что-то не сказал, вы можете решить, что недостаток знаний принес вам пользу.
Воистину, Рак, ты не настолько невежественен, чтобы думать, что у людей нет своей доли секретов, но есть часть тебя, которая понимает, что тебе не нужно затаить злобу за то, что ты не знаешь каждой детали жизни человека. жизнь тоже.
Лев(23 июля - 22 августа)
Луна в Овне секстиль с Сатурном в Водолее, ваш сектор обязательств, и когда вы меньше всего этого ожидаете, пора взрослеть, Лев. Вы относились к вещам немного менее серьезно, но теперь вы видите, что есть большая потребность показать себя и других.
Вам не будет сложно подняться на эту тарелку. Иногда вы можете сопротивляться, но вызов вам понравится. Часть вас может даже почувствовать, что вам это нужно.
Дева(23 августа - 22 сентября)
Овен и Луна секстиль с Сатурном в Водолее, ваш сектор работы и здоровья. Это прекрасное время для вас, чтобы сделать что-нибудь, что сдвигает циферблат вперед в области тренировок, лучше заботясь о своем теле, включая, если необходимо, нанять тренера.
Ничего стоящего не дается легко, и это может включать достижение момента, когда вы будете довольны результатами, к которым стремитесь. Но оно того стоит, Дева. Время все равно летит незаметно, так что сделай то, что делает тебя счастливым.
Весы(23 сентября - 22 октября)
В раю неприятности, Весы. Делать вещи красивыми обычно легко, но ваше воображение может быть заблокировано.
Энергия просто не течет, и в чем виноват? Овен и Луна секстиль с Сатурном в Водолее, вашем секторе творчества.
Психические блоки, писательский блок - все эти препятствия для вашего воображения могут затруднить представление о вашем будущем. Тебе нужен перерыв, Весы. Не заставляйте себя работать так сильно, и когда вы меньше всего этого ожидаете, все встанет на свои места для вас.
Скорпион(23 октября - 21 ноября)
Кто-то должен быть взрослым в группе, и с таким же успехом это может быть ты, Скорпион. Сделай глубокий вдох, Скорпион. Требуется терпение.
Секстиль с Луной в Овне, Сатурн в Водолее, ваш семейный сектор, и трещины в вашей семейной структуре начнут проявляться для вас более заметно.
Вы уже знали, что эти области существуют, но подтверждение ваших знаний обнадеживает, несмотря на то, как трудно узнать правду.
Стрелец(22 ноября - 21 декабря)
День был создан для меньшего количества слов и большего количества действий, так как вам нужна тихая и умиротворенная обстановка, чтобы дать вам ощущение спокойствия.
Это хороший день для восстановления вашей души, поскольку Овен, Луна, секстиль с Сатурном в Водолее, вашем секторе общения.
Вселенная говорит громче всего, когда вы не пытаетесь интерпретировать то, что делают или пытаются кем-то быть. Вместо этого вам следует сделать шаг назад, расслабиться и просто погрузиться в собственные мысли.
Козерог(22 декабря - 19 января)
Ваша трудолюбивая этика получает заряд энергии, и у вас может быть большое амбициозное желание выполнить работу, которую вы должны выполнить. Овен и Луна секстиль с Сатурном в Водолее, вашем денежном секторе, и это прекрасное время для разумных вложений.
Если вы планировали открыть свой собственный бизнес. День идеально подходит для того, чтобы укрепить фундамент вашего бизнеса или укрепить свои позиции на личном уровне.
Водолей(20 января - 18 февраля)
Пришло время принимать важные решения, и некоторые из них не могут ждать позже.
Луна в Овне секстиль с Сатурном в Водолее, в вашем секторе идентичности, и это также влияет на ваши потребности в личном развитии. Отнеситесь к своей теневой работе серьезно. Не откладывайте в сторону вещи, которые нужно решить сейчас.
Рыбы(19 февраля - 20 марта)
Окончание, которого вы ждали, может стать подтверждением, и вы увидите, что ваш худший страх не так силен, как вы ожидали.
Секстиль Луны в Овне с Сатурном в Водолее, ваш сектор врагов, и дверь в отношения может, наконец, закрыть. Эта застежка может вызвать чувство облегчения и ощущение того, что с ваших плеч сняли огромную тяжесть.