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Прививка от пневмонии: кому положена вакцинация, когда и кто ее назначает, виды вакцин

3:42:4511/15/2021,У вас развивалась пневмония при коронавирусе?
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По словам специалистов, при наличии в организме коронавирусной инфекции развивающуюся пневмонию можно определить по сухому кашлю, при котором нет мокроты, но дыхание тяжелое.

Симптомы пневмонии включают резкое повышение температуры, озноб, боль в груди, кашель, одышку, учащенное дыхание и повышенную частоту сердечных сокращений, а также слабость. Фото: Pexels
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Пневмония и коронавирусная инфекция - не одна и та же болезнь, потому что тот вид воспаления легких, который возникает при ковид, отличается от обычного. О том, кому нужно делать прививку от пневмонии, виды лекарственных препаратов - в нашем материале.

Пневмококковая инфекция вызывается Streptococcus pneumoniae, бактерией, имеющей более 90 серотипов. Более 20 из наиболее распространенных типов вызывают 90 процентов инвазивных заболеваний во всем мире. Болезнь передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Пневмококки - обычные обитатели дыхательных путей человека. Многие люди переносят бактерии в носу и горле, при этом у них никогда не развивается инвазивное заболевание. Существует два основных клинических синдрома инвазивного пневмококкового заболевания: бактериемия и менингит. Оба они вызваны заражением одними и теми же бактериями, но имеют разные проявления.

Вакцины против пневмонии - это самый надежный способ защититься от заболевания, особенно на фоне пандемии коронавируса. Как отмечал еще летом замдиректора по научной работе центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов:

"Мы опасаемся того, что сезонные эпидемии гриппа и коронавируса могут наложиться друг на друга. Вместе с тем, не стоит забывать о вакцинации от пневмококковой инфекции, так как в противном случае помимо вспышек гриппа и коронавируса нас может ожидать эпидемия пневмонии", - приводит его слова Тасс.

На данный момент существует несколько вакцин от пневмонии, среди них самые эффективные полисахаридные. Сейчас в России зарегистрированы три подобных препарата. Прививаться следует только после консультации с лечащим врачом. Он должен дать направление на прививку или порекомендовать ее. Важно учитывать, что, если когда-то была непереносимость любой вакцины или ненормальная реакция (например, анафилактический шок), то делать укол не стоит. Но все это должно быть оговорено с врачом.

В соответствии с международными рекомендациями группы риска по заболеваемости пневмококковой инфекцией и показаниями к вакцинации являются:


  1. Лица старше 65 лет. Внутри данной группы можно выделить пациентов повышенного риска тяжелых форм инфекции: люди, которые долго пребывают в стационарах и пациенты домов престарелых.
  2. Лица с хроническими заболеваниями легких (хроническая обструктивная болезнь легких, эмфизема, бронхоэктатическая болезнь и др.) и бронхиальной астмой.
  3. Лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
  4. Лица с неврологическими заболеваниями (нарушения мозгового кровообращения, деменция, судорожные расстройства, сниженный кашлевой рефлекс).
  5. Лица с циррозом печени.
  6. Пациенты с сахарным диабетом.
  7. Все иммунокомпрометированные пациенты (с первичными иммунодефицитами, ВИЧ-инфицированные, пациенты с нефротическим синдромом и почечной недостаточностью).
  8. Проживающие в закрытых учреждениях и посещающие детские организованные коллективы (дети в домах ребенка, часто болеющие дети в детских садах).

По словам специалистов, при наличии в организме коронавирусной инфекции развивающуюся пневмонию можно определить по сухому кашлю, при котором нет мокроты, но дыхание тяжелое. Симптомы пневмонии включают резкое повышение температуры, озноб, боль в груди, кашель, одышку, учащенное дыхание и повышенную частоту сердечных сокращений, а также слабость. Уровень смертности составляет 5–7% и может быть намного выше у пожилых людей. Пневмококковая бактериемия встречается примерно у 25–30% пациентов с пневмококковой пневмонией.

До начала пандемии ежегодно в США регистрировалось более 5000 случаев пневмококковой бактериемии без пневмонии. Сейчас пневмония встречается у многих пациентов с коронавирусом, особенно в тяжелой форме, но этот вид вируса правильнее называть “пневмонитом”, а не пневмонией.

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коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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