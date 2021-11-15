Невеста рассказала в TikTok о своей самой большой ошибке перед свадьбой

Блогер рассказала в TikTok о страшной ошибке прямо перед свадьбой. Видео разлетелось по просторам интернета. Николь Пеллегрино стала женой в самом начале года. Она рассказала, что одной из самых больших ошибок, которую она совершила перед свадьбой, стало то, что она показала свадебное платье практически каждому знакомому: коллегам, дальним родственниками. По словам девушки, теперь она не может забыть реакцию людей, кому не понравилось платье.
– Я совершила большую ошибку, люди – вруны. Реакция многих людей была написана на их лицах. И даже если вы восхищаетесь своим платьем, люди испортят вам ваши впечатления, – сообщает девушка.
Также девушка считает, что показывать свадебное платье стоит только самым близким и родным людям. Например, маме и свекрови. Видео с советом набрало уже 300 тыс. просмотров.