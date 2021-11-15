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15.11
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Невеста рассказала в TikTok о своей самой большой ошибке перед свадьбой

3:45:1711/15/2021
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Она советует никому так не делать.

Девушка о роковой ошибке перед свадьбой. Фото: Pixabay.com

Блогер рассказала в TikTok о страшной ошибке прямо перед свадьбой. Видео разлетелось по просторам интернета. Николь Пеллегрино стала женой в самом начале года. Она рассказала, что одной из самых больших ошибок, которую она совершила перед свадьбой, стало то, что она показала свадебное платье практически каждому знакомому: коллегам, дальним родственниками. По словам девушки, теперь она не может забыть реакцию людей, кому не понравилось платье.

– Я совершила большую ошибку, люди – вруны. Реакция многих людей была написана на их лицах. И даже если вы восхищаетесь своим платьем, люди испортят вам ваши впечатления, – сообщает девушка.

Также девушка считает, что показывать свадебное платье стоит только самым близким и родным людям. Например, маме и свекрови. Видео с советом набрало уже 300 тыс. просмотров.

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свадьбаневестаплатье
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