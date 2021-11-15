Полнолуние, Лунное затмение и метеорный поток «Леонид»: как яркая ночь 19 ноября 2021 года отразится на людях, чем опасно такое совпадение для Земли

Полнолуние Бобра в 2021 году произойдет в пятницу, 19 ноября 2021 года, в 03:58 по восточному времени.
Название ноябрьского Полнолуния, по-видимому, пришло из тех времен, когда коренные американцы и ранние поселенцы ставили ловушки, чтобы поймать бобров, для изготовления теплого меха на зиму.
Однако есть и другая интерпретация названия ноябрьского Полнолуния — традиционно именно в это время бобры находят себе норы, чтобы пережить приближающуюся зиму. Это лунное время также называют Морозной Луной, из-за устанавливающихся прохладных температур и коротких дней, которые возникают в это время осенью.
Бобровая Луна 2021 года имеет дополнительное духовное значение, потому что в этот день ожидается частичное лунное затмение.
Во время затмения луна будет находиться в Тельце. Энергия которого подчеркивает чувственные переживания и заставлять нас лучше понимать материальную сферу. Это хорошее время, чтобы настроиться на свои чувства, чтобы получить больше озарений полной луны. Наблюдения помогут вам оставаться на месте, а также ориентироваться в изменениях, вызванных затмением.
У этого полнолуния существует второе название – Траурна Луна. Это время, когда любой может прийти к саморефлексии и отпусканию. Воспользуйтесь Полной Траурной Луной в ноябре этого года, чтобы оглянуться на свой год и подвести итоги своим желаниям, амбициям, своим умственным и поведенческим привычкам, а также людям, на которых вы тратите свою энергию. Очистите свои жилые и рабочие помещения и разберитесь с физическими объектами, которые мешают вашему благополучию. Потратьте время на то, чтобы полностью оплакать и отпустить все - или кого угодно - что не приносит вам радости, чтобы вы могли беспрепятственно двигаться вперед к более светлому и счастливому новому году.
Стоит отметить, что перед полнолунием, у людей будет возможность понаблюдать за метеорным потоком Леонид, который порожден кометой Темпеля-Таттла, возникающей у Солнца каждые 33 года. Прилетая с окраин Солнечной системы, комета разогревается в лучах Солнца и начинает таять, высвобождая в пространство много пыли и мелких обломков.