Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
15.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Союз пенсионеров рассказал, кому могут приостановить выплаты пенсий

3:56:1811/15/2021
0

Эксперты советуют писать доверенности на родственников.

Пенсионные выплаты могут приостановить. Фото: Pixabay.com

Глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский заявил, что случаи приостановления пенсионных выплат предусмотрены на законодательном уровне. Однако такие меры не носят постоянный характер. По его словам, такие меры обычно связываются с бюрократическими проблемами. Например, если средства поступают пенсионеру через почту, а он их не забирает в течение шести месяцев.

Такое случается, когда пенсионеры заболевают или проходят длительное лечение. А после госпитализации их направляют на реабилитацию в пансионат, пребывание в котором также ограничивает их в передвижении. Рязанский советует пенсионерам оформлять доверенность на родственников, заверив ее у главного врача, чтобы денежные средства могли получать их близкие за них.

Также пенсию могут приостановить, если ее получатель переехал за границу. В таком случае придется написать соответствующее заявление в ПФР. А если ведомство узнает, что человек уехал из страны, не написав заявление, его лишат подобных пособий.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
пенсиипособияВыплаты.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы получаете пенсию?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Невеста рассказала в TikTok о своей самой большой ошибке перед свадьбой
3:45:17 11/15/2021
Невеста рассказала в TikTok о своей самой большой ошибке перед свадьбой
Прививка от пневмонии: кому положена вакцинация, когда и кто ее назначает, виды вакцин
3:42:45 11/15/2021
Прививка от пневмонии: кому положена вакцинация, когда и кто ее назначает, виды вакцин
Можно ли 16 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти святой княжны Анны Всеволодовны?
3:30:59 11/15/2021
Можно ли 16 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти святой княжны Анны Всеволодовны?
Народного артиста России Валерия Гаркалина ввели в искусственную кому из-за коронавируса
3:20:27 11/15/2021
Народного артиста России Валерия Гаркалина ввели в искусственную кому из-за коронавируса
Как прекратить негативный внутренний диалог с самим собой: как поверить в себя с помощью 8 вопросов
3:02:44 11/15/2021
Как прекратить негативный внутренний диалог с самим собой: как поверить в себя с помощью 8 вопросов
Чтение Таро на одну карту для всех знаков зодиака 15 ноября 2021 года
3:02:13 11/15/2021
Чтение Таро на одну карту для всех знаков зодиака 15 ноября 2021 года
Церковный праздник 16 ноября: день памяти святой княжны Анны Всеволодовны, которая первой открыла на Руси школу для девочек
3:00:55 11/15/2021
Церковный праздник 16 ноября: день памяти святой княжны Анны Всеволодовны, которая первой открыла на Руси школу для девочек
В Челябинской области двое детей провалились под лед и погибли в ледяной воде
2:58:29 11/15/2021
В Челябинской области двое детей провалились под лед и погибли в ледяной воде
Стала известна причина смерти актера из «Реальных пацанов» Игоря Бондаренко
2:42:52 11/15/2021
Стала известна причина смерти актера из «Реальных пацанов» Игоря Бондаренко
Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 15 ноября 2021 года
2:36:04 11/15/2021
Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 15 ноября 2021 года