Союз пенсионеров рассказал, кому могут приостановить выплаты пенсий

Глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский заявил, что случаи приостановления пенсионных выплат предусмотрены на законодательном уровне. Однако такие меры не носят постоянный характер. По его словам, такие меры обычно связываются с бюрократическими проблемами. Например, если средства поступают пенсионеру через почту, а он их не забирает в течение шести месяцев.
Такое случается, когда пенсионеры заболевают или проходят длительное лечение. А после госпитализации их направляют на реабилитацию в пансионат, пребывание в котором также ограничивает их в передвижении. Рязанский советует пенсионерам оформлять доверенность на родственников, заверив ее у главного врача, чтобы денежные средства могли получать их близкие за них.
Также пенсию могут приостановить, если ее получатель переехал за границу. В таком случае придется написать соответствующее заявление в ПФР. А если ведомство узнает, что человек уехал из страны, не написав заявление, его лишат подобных пособий.