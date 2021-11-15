Брат Хабиба Нурмагомедова стал только свидетелем по делу о наезде на полицейского

Российский боец MMA Усман Нурмагомедов, который является братом известного бойца Хабиба Нурмагомедова не будет проходить обвиняемым по делу о наезде на полицейского в аэропорту Махачкалы. Боец получил статус свидетеля по данному делу, в отношении брата бывшего чемпиона UFC такж не будет применена мера пресечения. Обвиняемым станет его друг, который в момент наезда находился в салоне автомобиля Камал Идрисов, Суд отправил его под домашний арест на два месяца.
Напомним, 13 ноября оба фигуранта по данному делу были доставлены в кабинет следователя. Также известно, что ранее они были доставлены в Махачкалу из Москвы под конвоем. А само задержание произошло 11 ноября. По предварительным данным, перед вылетом в столицу, молодые люди совершили наезд на сотрудника полиции, который попал в больницу. Возбуждено уголовное дело.
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