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Озимый чеснок: лучшие дни для посадки в южных районах России в декабре 2021 года

4:45:1011/15/2021
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В южных регионах России посадка озимого чеснока часто осуществляется с середины ноября и до конца декабря.

Высадку озимого чеснока лучше завершить до конца декабря. Фото: Pixabay.com
Высадку озимого чеснока лучше завершить до конца декабря. Фото: Pixabay.com

Южные регионы России славятся своими повышенными температурами и достаточно комфортной погодой в период поздней осени и наиболее благоприятным климатом для высадки различных садово-огородных культур. Именно поэтому посадка озимого чеснока в южный регионах России самая длительная по времени и может продолжаться с середины ноября и до конца декабря. Чтобы озимый чеснок дал богатый урожай, а также его зубчики не подверглись воздействию бактерий и гниению в условиях почвы, его необходимо высаживать по определенным правилам.

1. Перед посадкой чеснока необходимо подготовить почву, а именно взрыхлить ее и удобрить. Также подготовьте крупные зубчики чеснока, которые сохранили свою оболочку.
2. Садить чеснок необходимо в длинные ряды на дистанции 10-15 сантиметров друг от друга. Садить его в почву нужно на глубину 5-10 сантиметров.
3. Далее чеснок засыпается плодородным грунтом и мульчируется.

Однако правил посадки чеснока в это деле недостаточно. Чтобы урожай был богатым и крупным, посадку необходимо осуществлять, следуя указаниям лунного календаря. В нем хранится вся информация о том, в какое время лучше осуществлять посадку озимого чеснока в разных регионах России, в том числе и в южных.

Лунный календарь посадки озимого чеснока в декабре 2021 года в южных регионах России.

Благоприятные дни: 11, 12, 13, 14, 17, 21, 22.
Неблагоприятные дни: 1, 2, 3, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 28.

Остальные дни, не затронутые в списке, являются нейтральными для посадки озимого чеснока. Подчеркиваем, что перед посадкой чеснока необходимо тщательно следить за температурными колебаниями. Желательно, чтобы перед запланированной датой высадки около двух недель температура воздуха не поднималась выше 15 градусов по Цельсию.

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