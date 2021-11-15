В Новосибирске от коронавируса скончался известный актер Владимир Казанцев

В Новосибирске скончался актер Владимир Казанцев. Такая информация появилась на страницах артиста в социальных сетях. Мужчина умер на 54-м году жизни. Казанцев долгое время работал в театрах "Старый дом" и "Первом театре". Также он принимал участие в спектакле в честь Дня города в роли Городовичка. А товарищи актера сообщают, что он был заражен COVID-19.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что Народного артиста России Валерия Гаркалина ввели в искусственную кому. Мужчина больше месяца лежит в реанимации после заражения коронавирусом. Также сообщается, что врачи успели провести ему операцию. Артист подключен к аппарату ЭКМО.