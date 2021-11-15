Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
15.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Новосибирске от коронавируса скончался известный актер Владимир Казанцев

4:17:1611/15/2021
0

Мужчина скончался на 54-м году жизни.

Новосибирский актер скончался от ковида. Фото: Страница Владимира Казанцев в FaceBook

В Новосибирске скончался актер Владимир Казанцев. Такая информация появилась на страницах артиста в социальных сетях. Мужчина умер на 54-м году жизни. Казанцев долгое время работал в театрах "Старый дом" и "Первом театре". Также он принимал участие в спектакле в честь Дня города в роли Городовичка. А товарищи актера сообщают, что он был заражен COVID-19.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что Народного артиста России Валерия Гаркалина ввели в искусственную кому. Мужчина больше месяца лежит в реанимации после заражения коронавирусом. Также сообщается, что врачи успели провести ему операцию. Артист подключен к аппарату ЭКМО.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
смертьгибельактерартист
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы вакцинировались от коронавируса?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Новосибирске от коронавируса скончался известный актер Владимир Казанцев
4:17:16 11/15/2021
В Новосибирске от коронавируса скончался известный актер Владимир Казанцев
Брат Хабиба Нурмагомедова стал только свидетелем по делу о наезде на полицейского
4:10:25 11/15/2021
Брат Хабиба Нурмагомедова стал только свидетелем по делу о наезде на полицейского
БердскЭксперимент в Бердске: Можно ли прорваться в кафе и ресторан без QR-кода о вакцинации против коронавируса - как его проверяют
4:05:57 11/15/2021
Эксперимент в Бердске: Можно ли прорваться в кафе и ресторан без QR-кода о вакцинации против коронавируса - как его проверяют
Очень строгие запреты в день памяти святой княжны Анны Всеволодовны: и важные дела для каждого верующего 16 ноября
4:00:39 11/15/2021
Очень строгие запреты в день памяти святой княжны Анны Всеволодовны: и важные дела для каждого верующего 16 ноября
Союз пенсионеров рассказал, кому могут приостановить выплаты пенсий
3:56:18 11/15/2021
Союз пенсионеров рассказал, кому могут приостановить выплаты пенсий
Невеста рассказала в TikTok о своей самой большой ошибке перед свадьбой
3:45:17 11/15/2021
Невеста рассказала в TikTok о своей самой большой ошибке перед свадьбой
Прививка от пневмонии: кому положена вакцинация, когда и кто ее назначает, виды вакцин
3:42:45 11/15/2021
Прививка от пневмонии: кому положена вакцинация, когда и кто ее назначает, виды вакцин
Можно ли 16 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти святой княжны Анны Всеволодовны?
3:30:59 11/15/2021
Можно ли 16 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти святой княжны Анны Всеволодовны?
Народного артиста России Валерия Гаркалина ввели в искусственную кому из-за коронавируса
3:20:27 11/15/2021
Народного артиста России Валерия Гаркалина ввели в искусственную кому из-за коронавируса
Как прекратить негативный внутренний диалог с самим собой: как поверить в себя с помощью 8 вопросов
3:02:44 11/15/2021
Как прекратить негативный внутренний диалог с самим собой: как поверить в себя с помощью 8 вопросов