Иммунолог назвал худший из трех вариантов развития коронавируса в России

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявляет, что у коронавируса существует три варианта развития. Вызвавший пандемию ковид SARS-CoV-2 не перестает мутировать. Примерный сценарий событий о дальнейшем его развитии можно предугадать, взглянув на развитие иных вирусов. По словам специалиста, варианты уже исследуются.
– Атипичная пневмония, ближневосточный респираторный синдром исчезли, потому что не последовало мутаций, которые бы обеспечили им дальнейшую жизнь. Возможно, они просто погибли в природе, – сообщает эксперт.
Также вирусы могут переходить на людей, у которых инфицирование не будет вызывать болезни. А при неблагоприятных условиях для вируса, он начинает ослабевать или переходить на иные организмы. Например, на животных. Примером такого явления может стать вирус Эбола, который живет в организмах больших летучих мышей. Они от этого вируса не гибнут, а иммунитет животных также не убивает саму бактерию. Врач заявляет, что предположить можно три варианта развития коронавируса.
– COVID-19 может найти новый организм, чей иммунитет не будет подавлять его, также его можно просто потерять. То есть вирус может исчезнуть. Ну и самый страшный вариант – он будет продолжать прогрессировать в организме человека, как грипп, – считает специалист.