У трех знаков зодиака 15 ноября 2021 года будет очень тяжелый день

Астрология энергии понедельника становится интенсивной под Солнцем Скорпионом и Луной в Овне.
Для трех знаков зодиака, у которых 15 ноября 2021 года будет тяжелый день, они внезапно осознают, что именно то, чего мы избегаем, - это именно то, что нам нужно принять.
Овен и Скорпион предлагают интересное сочетание глубины, интенсивности, трансформации и мотивации для знаков зодиака Близнецов, Рака и Льва, которые изо всех сил пытаются справиться с трудной энергией, приходящей к нам в понедельник, пишет Your Tango.
Если Скорпион олицетворяет истину, то Овен - это действие, но приближение этих знаков зодиака, управляемых Марсом, является частью того, что делает сегодня неудобным для некоторых знаков зодиака.
Вместе, начиная с 15 ноября 2021 года, эти двое объединяются сегодня на небесах, чтобы помочь нам перейти в фазу нашей жизни, когда мы перестаем пытаться быть тем, кем мы не являемся. Мы перестаем пытаться жить согласно идеалам других, и каждый знак зодиака понимает, что правда - единственное, что может отсечь все, что не имеет значения.
Это также цель сезона Скорпиона, который усиливается по мере того, как он подходит к концу через неделю. Отбрасывание, отсечение и удаление всех частей нас самих и нашей жизни, которые больше не резонируют как часть нашей большой жизни, - вот о чем идет речь на этот раз.
Когда дело доходит до этого, мы часто слишком много задумываемся. Размышления о том, как узнать, когда что-то больше не подходит, или что значит перерасти что-то. Но, несмотря на все эти удивления, на самом деле это довольно просто, это то, что говорит ваша правда.
В глубине души все знаки зодиака имеют внутреннюю истину, которая, возможно, не знает, что нам логически следует делать дальше, но знает, каково это. Будь то место, которое мы называем домом, наша работа, дружба или даже наши отношения.
Мы знаем, что чувствуем, возможно, мы не хотим всегда признавать, что означают эти чувства, но это не значит, что мы не знаем.
Сегодняшняя энергия должна позволить многим знакам настроиться на частоту истины , когда это происходит, мы просто не можем удивляться тому, что удаляется.
Знаки зодиака, у которых 15 ноября 2021 года будет тяжелый день:
Близнецы(21 мая - 20 июня)
По-прежнему кажется, что колесо кармы все еще крутится в вашей жизни прямо сейчас. Не то чтобы это обязательно плохо, но прямо сейчас это может усложнить задачу. Сейчас может быть особенно трудно увидеть, откуда исходит надежда.
Так много вещей пошло не по плану, и многие события, которые вам пришлось пережить, имели последствия, и трудно представить себе, что есть способ улучшить ситуацию.
Прямо сейчас это может показаться темнее, чем обычно, потому что вы точно не знаете, как выйти из этого пространства вещей, чувствуя, что вы ничего не можете сделать, написать в пространство, испытывающее волнение по поводу того, что должно произойти.
Но во многом это зависит от того, какой уровень ответственности вы взяли на себя за то, что произошло. В то время как карма продолжает вращаться, берем ли мы ответственность или нет, когда мы это делаем, мы более склонны получать уроки, которые нам нужно усвоить.
Прямо сейчас важно тратить время на то, чтобы смотреть на правду последних нескольких лет, а не на истории, которые вы рассказывали сами себе. Старайтесь не оправдывать поведение или выбор в прошлом, а вместо этого попытайтесь взглянуть на него без перспективы осуждения.
Рак(21 июня - 22 июля)
Каким бы эмоциональным вы ни были в последнее время, было трудно отделить свои истинные чувства от тех, которые возникли в последнее время. Сегодняшняя энергия может принести осознание того, что вы просто не можете игнорировать свои чувства и действия, которые вы хотите предпринять, чтобы двигаться вперед в своей жизни.
Но это движение вперед также глубоко связано с отсечением чего-то еще. Кажется, что большая часть этой двусторонней энергии причиняет вам боль, которая только создает больший блок между вами и правдой, которую вам нужно признать, чтобы освободиться от этой текущей ситуации.
Благодаря этому влиянию вас попросят посмотреть, откуда исходит нежелание двигаться дальше в вашей жизни; что именно вы боитесь потерять или упустить. Эта неприятная правда, вероятно, должна способствовать большей уверенности в том, что вы сможете признать и выразить свои собственные чувства.
По мере того, как все начинает объединяться в вас и вашей жизни, вы, надеюсь, сможете почувствовать некоторое облегчение, даже если оно вызовет слезы, потому что, как бы трудно ни признавалась наша правда, это также единственное, что может помочь нам исцелиться.
Лев(23 июля - 22 августа)
В последнее время происходит так много всего, что вы, вероятно, даже забыли обо всех тех маленьких обещаниях, которые вы давали себе в отношении самосовершенствования и саморазвития.
Это происходит не только с вами, но и со всеми. Дело в том, что этот раз должен был быть другим, и если кто-то в вашей жизни не всегда говорил вам эти слова, то, возможно, это то, что вы шепчете себе под нос, слишком боясь сказать это вслух.
Во-первых, не будьте строги к себе. Это путешествие, которое мы все совершаем. Мы обещаем расти, меняться, становиться лучше, и тогда жизнь начинается, и мы отвлекаемся. Самое главное - не забыть вернуться к этому.
Путь роста является тот , который может отклоняться от любого направления , мы думаем , что будет принимать и вместо этого может привести к самым неожиданным мест. Но чтобы найти магию во всем этом хаосе, мы также должны обязательно вернуться, когда поймем, что заблудились.
Когда вы это сделаете, посмотрите, что было первым, что вас отвлекало, или просто проблема роста постоянно сбивала вас с пути. Затем помните, что даже достаточно осознания того, что вы чувствуете, что вы не соответствуете своим собственным идеалам, является достаточным доказательством того, что на этот раз действительно все по-другому.