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Любовный гороскоп на 2022 года для каждого знака зодиака

7:00:4311/15/2021,София Мальцева
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Возможно, пришло время пересмотреть отношения и дать всем, кто в них участвует, включая вас, некоторое пространство.

Гороскоп подскажет, когда лучше обсудить этот разговор. Фото: Pixabay.com

Ежегодный любовный гороскоп помогает узнать, когда вы будете находиться в романтическом настроении, как следует начать выражать свои чувства или больше уделять внимания своему партнеру. Возможно, вы мечтаете о ребенке, но ваши отношения с мужем переживают сложный этап, и он не готов к такому серьезному шагу, тогда гороскоп подскажет, когда лучше обсудить этот разговор.

Овен

2022 год является важным для личной жизни Овна, но только в том случае, если вы отбросите драму. Когда мир начнет исцеляться от болей уходящего года, вам нужно избавиться от всех привычек, которые могли развиться во время изоляции и которые больше не служат вам. Этот год открывает возможности для великолепной любви, если только вы не разрушите ее печально известной истерикой Овна.

Телец

В 2022 году вы будете чаще выходить из своей оболочки, соединяясь с другими людьми через сети или с партнерами и группами в ваших интересах. Май и июль особенно сильны для полезных связей с другими людьми. Это отличный период для чувства товарищества с другими, хотя это явно не влияет на свидания.

Близнецы

В этом году в вашем знаке снова происходят затмения. События, открывающие глаза, произошли в этом и повторятся в 2022 году. Некоторые из вас могут воспринимать это как “испытания” отношений или препятствия, которые необходимо преодолеть. Необходимы переговоры и компромиссы.

Рак

Уран в вашем социальном секторе показывает на оживленные, необычные и красивые дружеские отношения, продолжающиеся с прошлого года. Однако это может указывать на сбой и ненадежность в вашем социальном окружении, и на случайные связи.

Лев

Отношения становятся серьезными в этом году и могут стать источником некоторых проблем. Вы можете укрепить партнерство или взять на себя обязательства. Давление, возникающее в этом и следующем годах, может разрушить отношения, которые в некоторых случаях недостаточно прочны, чтобы выдержать.

Дева

Вас больше интересуют отношения, которые в первую очередь являются хорошей дружбой, а все остальное-счастливые бонусы. Вы можете привлечь людей, которые мягко помогут, направят или направят вас–если это то, что вам нужно в данный момент. Некоторые из вас могут встретить человека, который покажется вам настолько близким к идеалу, насколько это возможно.

Весы

Ваше отношение к близости меняется по мере того, как вы открываете себя для новых удовольствий и впечатлений. Это может происходить по-разному, в зависимости от вашей текущей жизненной ситуации, возраста и склонностей. Другими словами, эта отстраненность может привести к большему интересу к тому, чтобы попробовать что-то новое.

Скорпион

Возможно, пришло время пересмотреть отношения и дать всем, кто в них участвует, включая вас, некоторое пространство. Это может привести к комфорту и удовольствию, которые вы получаете от своих личных интересов, проектов и повседневной жизни, чем с любовью.

Близнецы

Это хорошее время как для расширения своего разума, так и для связи с другими через разум. Влюбленность с помощью силы слов не исключена при таком влиянии. Это время повышения личной значимости и цели, особенно в ваших отношениях, личной жизни, личных интересах, творческих занятиях, детях или отдыхе и хобби.

Козерог

Вам не всегда комфортно с энергией Урана–ее отсутствие правил может быть разрушительным, а в других случаях-захватывающим. Работайте с этой энергией, признавая, что все должно измениться. Вы больше не можете продолжать подходить к романтике теми же старыми способами.

Водолей

Затмения в этом году могут привнести некоторую драматичность в вашу личную жизнь, возможно, указывая на конец или новое начало – или на то и другое вместе! Кстати, нечто подобное произошло в ваших транзитах в 2012 году. Выводы и решения могут произойти после затмений в ноябре и декабре.

Рыбы

Любовь, удовольствие, комфорт и денежные вопросы могут быть непростыми в этот период, и это время для пересмотра нашего отношения, а не для смелого продвижения вперед в новых любовных отношениях или финансовых проектах. Если вы можете, избегайте принятия важных решений о любви.

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