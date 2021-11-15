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Эндокринолог рассказала о проблемах с щитовидной железой, которые могут привести к серьезным болезням

5:19:4511/15/2021
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Одно из самых серьезных - сахарный диабет.

Диабет не всегда передается на генетическом уровне. Фото:Pixabay.com

Врач-эндокринолог, ассистент кафедры эндокринологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Дарья Скуридина заявляет, что все болезни исходят из проблем с щитовидной железой. По словам специалиста, щитовидная железа несет ответственность за работу большинства органов. А заболевания, связанные с данной железой, могут привести к нарушениям в работе сердца и сосудов.

Однако заболевания, связанные с щитовидной железой не являются самыми популярными. Лидируют сердечно-сосудистые заболевания, которые могут быть связаны с ожирением, сахарным диабетом, высокого холестерином крови, артериальной гипертонией.

– При таком заболевании, как сахарный диабет противопоказано голодание, потому что оно привести к кетоацидозу. Из-за голодания организм использует жиры организма, которые в нашей печени становятся токсичными для организма кетоновые соединения. А некоторые из медицинских вмешательств могут сделать только хуже при таком заболевании. Лучше сходить на консультацию к эндокринологу, – сообщает специалист.

По словам Скуридиной, сахарный диабет передается генетическим путем редко. Чаще передается от старшего поколения предрасположенность к его появлению в организме. Также специалист заявляет, что даже если отец и мать страдают сахарным диабетом, это не значит, ребенок родится с таким же недугом. Чтобы не допустить развитие сахарного диабета в организме человека нужно вести здоровый образ жизни, поддерживать нормальную массу тела и сохранять физическую активность.

– Симптомами диабета могут стать постоянное чувство жажды, сухость во рту, частое мочеиспускание, снижение массы тела, слабость, ухудшение зрения, плохое заживление ран. Также к симптомам диабета можно отнести отдышку или давление в груди при физических нагрузках, – говорит медик.

Также сахарным диабетом и развитием заболеваний "щитовитки" могут страдать и животные. А пункционная биопсия не может привести к «злокачествлению» узла и стимуляции его роста. Страдающим диабетом гражданам рекомендуется ограничивать себя в употреблении сахара, а налегать таким пациентам нужно на продукты, которые содержат медленноусваиваемые углеводы. А вот употребление продуктов с низкой калорийностью не ограничивается. Также стоит отдавать предпочтение таким методам приготовления, как варение, запекание, гриль, тушение, на пару.

От употребления алкогольных напитков таким пациентам лучше отказаться. Либо же употреблять его в малейших количествах, если врачи не дают никаких противопоказаний.

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