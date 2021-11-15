Администрация Бердска приглашает на встречу с известным писателем Алексеем Ерошиным

В Бердске 20 ноября в 10:00 состоится встреча с с детским писателем Алексеем Ерошиным – автором оригинальных детских стихов и сказок, членом Союза писателей России и Международного творческого объединения детских авторов. Мероприятие пройдет в библиотеке № 3. Соответствующее письмо появилось на официальном сайте администрации города.
– Вниманию гостей будут представлены различные книги, также будут проводиться чтения по ролям и оформление выставки поделок с персонажами автора, – говорится в сообщении.
Гостям встречи предлагается задать несколько вопросов писателю, углубиться в его биографическую историю. Также сообщается, что всем, кто посетит такое мероприятие удастся узнать истории создания стихотворений и послушать несколько произведений в исполнении Ерошина.