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Администрация Бердска приглашает на встречу с известным писателем Алексеем Ерошиным

5:42:5211/15/2021
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Автору можно будет задать интересующие вопросы.

Встеча с детским в библиотека Бердска. Фото: Pixabay.com

В Бердске 20 ноября в 10:00 состоится встреча с с детским писателем Алексеем Ерошиным – автором оригинальных детских стихов и сказок, членом Союза писателей России и Международного творческого объединения детских авторов. Мероприятие пройдет в библиотеке № 3. Соответствующее письмо появилось на официальном сайте администрации города.

– Вниманию гостей будут представлены различные книги, также будут проводиться чтения по ролям и оформление выставки поделок с персонажами автора, – говорится в сообщении.

Гостям встречи предлагается задать несколько вопросов писателю, углубиться в его биографическую историю. Также сообщается, что всем, кто посетит такое мероприятие удастся узнать истории создания стихотворений и послушать несколько произведений в исполнении Ерошина.

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