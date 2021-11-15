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Прямая транcляция частичного лунного затмения 19 ноября 2021 года: Точное время по Москве и Новосибирску

6:40:2611/15/2021
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Для коридора затмений Луны свойственно логическое окончание долгих жизненных ситуаций. Начиная с 19 ноября желательно решить давние проблемы и избавиться от того, что тяготит землянина.

Необычайное явление начнётся уже совсем скоро. Фото: Pixabay.com

Совсем скоро в космосе произойдет необыкновенное явление - 19 ноября откроется второй уникальный коридор затмений, который завершится 4 декабря. Ранее аналогичный период происходил с 26 мая по 10 июня - 15 дней. Во второй раз коридор затмений продлится на один день больше.

Как отмечают специалисты, для коридора затмений Луны свойственно логическое окончание долгих жизненных ситуаций. Начиная с 19 ноября желательно решить давние проблемы и избавиться от того, что тяготит землянина.

Лунное затмение 19 ноября этого года стартует в 09:02 по всемирному времени или 12:02 по Москве. Жители Новосибирской области смогут наблюдать затмение в 16.02.

Явлением смогут наслаждаться жители Северной и Южной Америки, Австралии, Западной Европы и восточной Азии.

Предполагается, что огромное влияние на человеческую судьбу окажет затмение Солнца, которое состоится 4 декабря. Именно в эту дату состоится полное затмение Солнца в Стрельце. Известно, что небесное явление будет длиться 1 минуту и 54 секунды.

Время затмения по всемирному времени - 07:41, по Москве — 10:34 утра. Жители Новосибирской области смогут увидеть затмение с 14.34 по местному времени. Уникальное явление можно разглядеть в Южной Австралии и Южной Америке, Африке, Атлантике, в районе Тихого и Индийского океанов, а также континента Антарктида.

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