В Бурятии разыскивают насильника-форточника, который 4 месяца издевался над женщинами

В Республике Бурятия разыскивают преступника, который проходит подозреваемым по уголовным делам об изнасилованиях. Некоторые из них были совершены в 2016 году. Предполагается, что с 10 июля по 25 ноября злоумышленник проникал в квартиры своих жертв через окна по улицам Иванова, Чкалова, Пушкина и Революции 1905 года. После чего мужчина мужчина совершал насильственные действия в отношении женщин разного возраста.
Известно, что преступник является молодым человеком европейской внешности, рост мужчины – 170-180 см. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении преступника, полиция просит немедленно сообщить по телефонам: 8 (3012) 21-43-84 (отдел криминалистики), 8 (924) 772-12-28 (дежурный следственного управления). Сотрудники правоохранительных органов гарантируют анонимность обратившегося и вознаграждение.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что иммунолог назвал худший из трех вариантов развития коронавируса в России. По мнению специалиста, вирус либо перейдет на организмы других живых существ: как Эбола на летучих мышей, либо пропадет. Либо же COVID-19 продолжить прогрессировать в организме человека.