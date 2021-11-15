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В Бурятии разыскивают насильника-форточника, который 4 месяца издевался над женщинами

6:49:4711/15/2021
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Он надругался на женщинами разных возрастов.

Насильник в розыске уже более шести лет. Фото: PIxabay.com

В Республике Бурятия разыскивают преступника, который проходит подозреваемым по уголовным делам об изнасилованиях. Некоторые из них были совершены в 2016 году. Предполагается, что с 10 июля по 25 ноября злоумышленник проникал в квартиры своих жертв через окна по улицам Иванова, Чкалова, Пушкина и Революции 1905 года. После чего мужчина мужчина совершал насильственные действия в отношении женщин разного возраста.

Известно, что преступник является молодым человеком европейской внешности, рост мужчины – 170-180 см. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении преступника, полиция просит немедленно сообщить по телефонам: 8 (3012) 21-43-84 (отдел криминалистики), 8 (924) 772-12-28 (дежурный следственного управления). Сотрудники правоохранительных органов гарантируют анонимность обратившегося и вознаграждение.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что иммунолог назвал худший из трех вариантов развития коронавируса в России. По мнению специалиста, вирус либо перейдет на организмы других живых существ: как Эбола на летучих мышей, либо пропадет. Либо же COVID-19 продолжить прогрессировать в организме человека.

Мужчина насиловал женщин, забираясь к ним через окно. Фото: СЛедственный комитет

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насилиеПолиция.Розыск.
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