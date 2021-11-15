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Макса Барских признали лучшим российским исполнителем на MTV EMA 2021

7:08:5111/15/2021
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Певец обошел многих популярных артистов.

Макс Барских стал победителем в номинации "ЛУчший исполнитель". Фото: Pixabay.com

Певец Макс Барских стал победителем в номинации «Лучший российский исполнитель» на европейской музыкальной премии MTV Europe Music Awards 2021, которая проходила в Будапеште. Такое сообщение появилось на странице в Instagram исполнителя, в нем он поблагодарил подписчиков за поддержку.

Также номинированы были Муся Тотибадзе, казахстанский диджей Imanbek, украинская и российская певица Мари Краймбрери и рэпер Slava Marlow. Ежегодная премия была учреждена музыкальным телеканалом MTV Europe в 1994 году. А победителя выбирают слушатели в интернет-голосовании.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что Ольгу Бузову уронили на лестницу у входа в ресторан. Звезда приехала на день рождения своего друга, который решил занести ее в заведение на руках. Молодой человек отправился со звездой в сторону входа, однако споткнулся и уронил Бузову на лестницу. Певица не пострадала.

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