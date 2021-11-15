Макса Барских признали лучшим российским исполнителем на MTV EMA 2021

Певец Макс Барских стал победителем в номинации «Лучший российский исполнитель» на европейской музыкальной премии MTV Europe Music Awards 2021, которая проходила в Будапеште. Такое сообщение появилось на странице в Instagram исполнителя, в нем он поблагодарил подписчиков за поддержку.
Также номинированы были Муся Тотибадзе, казахстанский диджей Imanbek, украинская и российская певица Мари Краймбрери и рэпер Slava Marlow. Ежегодная премия была учреждена музыкальным телеканалом MTV Europe в 1994 году. А победителя выбирают слушатели в интернет-голосовании.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что Ольгу Бузову уронили на лестницу у входа в ресторан. Звезда приехала на день рождения своего друга, который решил занести ее в заведение на руках. Молодой человек отправился со звездой в сторону входа, однако споткнулся и уронил Бузову на лестницу. Певица не пострадала.