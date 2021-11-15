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Таксист в Ливерпуле предотвратил теракт в больнице, заперев боевика в автомобиле

7:23:4711/15/2021
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Жертвами могли стать десятки ни в чем не повинных людей.

Мужчина предотвратил взрыв у больницы. Фото: Pixabay.com

В Британии один из сотрудников местного такси запер террориста в машине за несколько минут до того, как взорвалась бомба. Таким образом мужчина предотвратил теракт в больнице. Известно, что Дэйв Перри выбежал из автомобиля, когда заметил прохожего с бомбой. Он запер террориста в салоне машины, где и произошел взрыв. Злоумышленник погиб, сообщает издательство The Sun.

Перри попал в больницу с осколочными ранениями, ожогами и травмой уха. А доброжелатели в интернете уже создали страницу, на которой ведется сбор средств, которые будут направлены на лечение героя.

Сообщение о взрыве появилось в воскресенье в 10:59 по местному времени (7:59 мск). Тогда сообщалось, что недалеко от больницы в Ливерпуле взорвалась машина, в которой находился один человек, он погиб, находившийся на улице получил ранения. А видео и фотографии с клубами дыма появились в интернете. Мэр города назвал данную ситуацию "тревожной".

Также сообщается, что после происшествия были задержаны трое подозреваемых в возрасте 29, 26 и 21 года. По данным правоохранителей, молодые люди могут иметь отношение к взрыву у женской больницы. Их задержали в районе Кенсингтон.

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гибельтаксивзрывтеррорист
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