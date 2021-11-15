Таксист в Ливерпуле предотвратил теракт в больнице, заперев боевика в автомобиле

В Британии один из сотрудников местного такси запер террориста в машине за несколько минут до того, как взорвалась бомба. Таким образом мужчина предотвратил теракт в больнице. Известно, что Дэйв Перри выбежал из автомобиля, когда заметил прохожего с бомбой. Он запер террориста в салоне машины, где и произошел взрыв. Злоумышленник погиб, сообщает издательство The Sun.
Перри попал в больницу с осколочными ранениями, ожогами и травмой уха. А доброжелатели в интернете уже создали страницу, на которой ведется сбор средств, которые будут направлены на лечение героя.
Сообщение о взрыве появилось в воскресенье в 10:59 по местному времени (7:59 мск). Тогда сообщалось, что недалеко от больницы в Ливерпуле взорвалась машина, в которой находился один человек, он погиб, находившийся на улице получил ранения. А видео и фотографии с клубами дыма появились в интернете. Мэр города назвал данную ситуацию "тревожной".
Также сообщается, что после происшествия были задержаны трое подозреваемых в возрасте 29, 26 и 21 года. По данным правоохранителей, молодые люди могут иметь отношение к взрыву у женской больницы. Их задержали в районе Кенсингтон.