В Новосибирске и Бердске ожидаются морозы до -20 градусов

Новосибирские и бердские жители наслаждаются теплой погода ноября, однако совсем скоро в города вернутся холода. Средняя температура воздуха на следующе неделе будет -7 градусов, а к концу недели ожидаются морозы. Первые три дня недели будут достаточно теплыми: -7 градусов. А уже после среды температура воздуха составит -17 градусов – в четверг и -19 градусов в пятницу, такие данные предоставляет «Яндекс.Погода».
Gismeteo.ru также сообщает, что на этой неделе температура воздуха составит -7 градусов до четверга. А вот в пятницу воздух охладится до -12 градусов днем и -20 ночью. После чего холода прекратятся: на следующие выходные обещают плюсовую погоду.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что в Новосибирске 6-летний мальчик со спинальной мышечной атрофией скончался из-за нехватки лекарственных препаратов. Известно, что мальчик был четвертым ребенком в семье, а его родители отказались от госпитализации и пытались побороть неизлечимую болезнь самостоятельно.