Экс-губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий получил должность в Совфеде

Сенатор от Новосибирской области Владимир Городецкий стал первым заместителем председателя комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Такое заявление сделал губернатор региона Андрей Травников на заседании правительства Новосибирской области.
– Наш статус в комитете стал более высоким, он избрал Владимира Городецкого председателем. Снова будем сотрудничать, – сказал губернатор.
На что глава региона получил благодарность от первого заместителя. Полномочия Владимира Городецкого в Совете Федерации стартовали в октябре 2018 года, они закончатся в сентябре 2023 года. Также в сентябре 2020 года бывший мэр Новосибирска рассказал о своих доходах за предыдущий год. Он сообщил, что заработал 7,1 млн рублей, а его жена – 236 тыс. рублей.
Мужчина занимал пост мэра Новосибирска три срока подряд. Первый начался в 2000 году. А в 2014 году он был назначен губернатором региона.