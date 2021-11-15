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Экс-губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий получил должность в Совфеде

8:16:2911/15/2021
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Об этом сообщил Андрей Травников на заседании правительства Новосибирской области.

Городедцкий стал первым заместителем председателя комитета СФ. Фото: Официальный сайт Совета Федерации.

Сенатор от Новосибирской области Владимир Городецкий стал первым заместителем председателя комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Такое заявление сделал губернатор региона Андрей Травников на заседании правительства Новосибирской области.

– Наш статус в комитете стал более высоким, он избрал Владимира Городецкого председателем. Снова будем сотрудничать, – сказал губернатор.

На что глава региона получил благодарность от первого заместителя. Полномочия Владимира Городецкого в Совете Федерации стартовали в октябре 2018 года, они закончатся в сентябре 2023 года. Также в сентябре 2020 года бывший мэр Новосибирска рассказал о своих доходах за предыдущий год. Он сообщил, что заработал 7,1 млн рублей, а его жена – 236 тыс. рублей.

Мужчина занимал пост мэра Новосибирска три срока подряд. Первый начался в 2000 году. А в 2014 году он был назначен губернатором региона.

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