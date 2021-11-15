Пенсионерам в России с кнопочными телефонами выдадут QR-код о вакцинации против коронавируса в МФЦ: в Минздраве дали новые разъяснения для жителей Бердска

В России с завтрашнего дня, 16 ноября, бумажный сертификат о вакцинации от коронавируса и распечатанный QR-код можно получить в МФЦ. Об этом ранее сообщал глава правительства Михаил Мишустин. В первую очередь, это касается тех россиян, у которых нет госуслуг, либо они не могут сами распечатать код. Это - теория, но на деле оказалось все не так: никаких документов после прививки от ковида бердчанам не давались. По крайней мере, так рассказывали бердчане, которые столкнулись с этой проблемой.
- Прививку поставили. Но регистрации в Госуслугах нет. А у мамы еще и телефон кнопочный. Как получить QR-коды? - спрашивали горожане.
Ранее «Курьер.Среда» рассказывал о введенных QR-кодах в Новосибирской области с 12 ноября, и в Бердске в частности. Тогда вроде как было разъяснение от Минздрава, о том, что все можно распечатать с госуслуг и носить с собой. А в случае модотвода или недавно перенесенном коронавирусе - получить справку от главврача с печатью и подписью, либо QR-код переболевшего.
Теперь же можно получить документы в МФЦ, имея кнопочный телефон и даже не имея регистрации на госуслугах.
- Сейчас это все максимально упрощается для пожилых, в первую очередь. Выдается либо медотвод, либо код переболевшего, либо код вакцинированного. Это по всей стране такая система. Приходите в МФЦ со всеми документами и специалисты все делают, все распечатывают, все выдают. Но это тем, у кого нет госуслуга или нет принтера, допустим,. Ну это наши бабушки и дедушки в первую очередь, - поделилась Ирина Комарова - представитель минздрава Оренбуржья 15 ноября.
Известно, что действующие сертификаты, которые имеющие региональный статус автоматически получат статус общефедеральных, в том числе и на «Госуслугах», и будут действовать на всей территории страны. А вот бумажные сертификаты и медотводы пока так обширно действовать не будут: их необходимо получить в новых образцах в МЦФ или ведомствах, их заменяющих.
Напомним, QR-коды пока действуют не во всех «злачных» местах страны. Пока это заведения культуры, кафе и рестораны в некоторых регионах и транспорт.