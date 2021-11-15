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Строгие запреты на сутки 19 ноября 2021: частичное лунное затмение поглотит СуперЛуну Бобрового Полноулния. Три простых ритуала на момент уникального события

12:00:3011/15/2021
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Для проведения самых сильных ритуалов лучше всего обратиться к периоду полной Луны.

Полнолуние является лучшим временем для проведения мистических ритуалов. Фото: Pxfuel.com
Полнолуние является лучшим временем для проведения мистических ритуалов. Фото: Pxfuel.com

19 ноября состоится важное астрологическое событие. Во-первых, состоится мощное полнолуние, которое является последним в этой осени. Во-вторых, начнется коридор затмений, который продлится до 4 декабря. Все это вкупе имеет огромное влияние на человеческую жизнь. Считается, что каждый желающий может без проблем провести самые сильные ритуалы, обряды и заговоры на привлечение всех благ в свой дом. Но существуют запреты, которые важно соблюдать.

1. Проводить ритуалы ни в коем случае нельзя в дневное время. Это не принесет никакого результата положительного результата. Более того, может навредить.

2. В день полнолуния стоит сконцентрироваться на одной конкретной вещи. Не отдавайте силы в разные русла, поскольку их может не хватить на будущие дела.

3. Во время проведения ритуалов не просите слишком многое. В своих желаниях нужно быть максимально искренним, чтобы высшие силы не только услышали вас, но и помогли в получении желаемого результата.

Для первого ритуала понадобится стакан, наполненный до краев водой, а также горсть монет. Необходимо дождаться полнолуния, сложить монеты в стакан и поставить его на подоконник, который будет освещаться Луной. Считается, что вода поглощает лунную энергетику. В таком виде все нужно оставить до самого утра. Затем в рассвет воду необходимо выпить, а монеты — сложить в кошелек. Тратить деньги из него нельзя до следующего полнолуния, которое пройдет в декабре. Такой ритуал принесет в дом богатства в течение 6 месяцев.

Для второго ритуала понадобится красная ниточка и свечи. Необходимо замотать дверные и оконные ручки нитью. Возле каждой нужно зажечь свечу. Ровно в 00:00 необходимо открыть все окна и двери. Этим действием вы изгоните все беды, несчастья и проблемы из своего дома. Через 9 минут нужно закрыть все и потушить свечи.

Третий ритуал создан для исполнения любого желания (однако знайте меру). Для него нужно подготовить листок и свечу. На бумаге необходимо написать одно-единственное слово, которое будет обозначать желаемый вами объект. После этого нужно поджечь бумагу. Пока она горит, необходимо повторять это слово, смотря на Луну. Считается, что желание воплотиться из листка в вашу жизнь.

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