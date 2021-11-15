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Мигранты пробили голову россиянину в Подмосковье за замечание не справлять нужду возле подъезда

8:30:1211/15/2021
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Мужчина проходил мимо с грудным ребенком и женой.

Мигранты напали на мужчину, который шел с ребенком и женой. Фото: Pixabay.com

В Подмосковье несколько мигрантов пробили голову россиянину, который сделал им замечание. Мужчины справляли нужду у подъезда одного из жилых домов. Все случилось в ночь с 12 на 13 ноября в городе Железнодорожный, по улице, Жуковского в микрорайоне Купчино. Пострадавший возвращался домой с женой и грудным ребенком. Семья увидела, как несколько мигрантов справляют нужду у подъезда.

Свидетели произошедшего заявляют, что в ответ на замечание со стороны мужчины, незнакомцы стали оскорблять его, а затем и принялись избивать. Также известно, что жена пострадавшего направилась в сторону подъезда вместе с ребенком на руках. Ее толкнула одна нерусская женщина в спину со словами о том, что нападавшим ничего за это не будет.
На место происшествия прибыли сотрудники правопорядка, которые увезли всех участников конфликта в территориальное отделение полиции.

Напомним, ранее группа мигрантов напала на россиянина, который шел с маленьким ребенком. Молодые люди оскорбляли пострадавшего, который своим телом прикрывал ребенка. Когда мужчина закричал, что он с ребенком, нападавшие матом выразились в адрес отца и сына, после чего принялись его избивать. Сейчас все пострадавшие задержаны, им предъявлено обвинение.

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