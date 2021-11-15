«В больницу боюсь соваться»: В Бердске пациентка ужаснулась дефициту прививок для ревакцинации против коронавируса в ЦГБ. Ставят только «Спутник V»

В Бердске пациентка поликлиники №1 пришла в недоумение от дефицита вакцин.
Как рассказала «Курьер.Среда» Татьяна, она записалась на ревакцинацию 22 ноября. По словам бердчанки, в Бердске совершенно отсутствует выбор вакцин для населения. По телефону Татьяне сообщили, что в наличии имеется только Спутник V.
- Я позвонила по телефону 5-57-30. Играла веселенькая мелодия «Be happy». Наверное, в качестве издевки. Никто не взял трубку. После нескольких минут произошел просто обрыв связи. Я набирала раз десять. Не могу даже уточнить, появилось ли что-нибудь из вакцин или нет. «Спутником V» я принципиально не собираюсь вакцинироваться, - проговорила Татьяна 15 ноября.
Как стало известно, Татьяну возмущают и толпы людей записанных на прививку. По мнению горожанки, эту ситуацию можно было бы с легкостью разрешить, открыв еще один дополнительный пункт вакцинации.
- Везде толпа народу. Никуда не попадешь. Хоть я и вакцинирована двумя вакцинами «ЭпиВакКорона», я чисто по-человечески боюсь соваться в эту больницу, - высказалась Татьяна.
В пресс-службе ЦГБ Бердска подтвердили, что проблема с поставкой вакцин действительно есть, однако повлиять на это руководство поликлиники не может.
- На сегодняшний день на пунктах вакцинации БЦГБ есть только вакцина "Спутник V". Поступление других вакцин ожидается, но в данное время точные сроки назвать нельзя, так как распределение и поставка вакцин в медучреждения области - прерогатива "Новосибирскоблфарм". От БЦГБ никак не зависит,- заверили «Курьер.Среда» в пресс-службе.
Напомним, ранее редакция сообщала, что 16 ноября, бумажный сертификат о вакцинации от коронавируса и распечатанный QR-код можно получить в МФЦ. В первую очередь, данное решение касается тех россиян, у которых нет госуслуг, либо они не могут сами распечатать код.