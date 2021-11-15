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«В больницу боюсь соваться»: В Бердске пациентка ужаснулась дефициту прививок для ревакцинации против коронавируса в ЦГБ. Ставят только «Спутник V»

9:41:4011/15/2021,Алина Бурова
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Местная жительница 10 раз набирала в поликлинику, чтобы узнать о поступлении прививок, но так и не смогла получить ответа. Отсутствие выбора вакцин бердчанку сильно возмущает.

«Спутник V» бердчанка ставить категорически отказывается. Фото: Pixabay
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В Бердске пациентка поликлиники №1 пришла в недоумение от дефицита вакцин.

Как рассказала «Курьер.Среда» Татьяна, она записалась на ревакцинацию 22 ноября. По словам бердчанки, в Бердске совершенно отсутствует выбор вакцин для населения. По телефону Татьяне сообщили, что в наличии имеется только Спутник V.

- Я позвонила по телефону 5-57-30. Играла веселенькая мелодия «Be happy». Наверное, в качестве издевки. Никто не взял трубку. После нескольких минут произошел просто обрыв связи. Я набирала раз десять. Не могу даже уточнить, появилось ли что-нибудь из вакцин или нет. «Спутником V» я принципиально не собираюсь вакцинироваться, - проговорила Татьяна 15 ноября.

Как стало известно, Татьяну возмущают и толпы людей записанных на прививку. По мнению горожанки, эту ситуацию можно было бы с легкостью разрешить, открыв еще один дополнительный пункт вакцинации.

- Везде толпа народу. Никуда не попадешь. Хоть я и вакцинирована двумя вакцинами «ЭпиВакКорона», я чисто по-человечески боюсь соваться в эту больницу, - высказалась Татьяна.

В пресс-службе ЦГБ Бердска подтвердили, что проблема с поставкой вакцин действительно есть, однако повлиять на это руководство поликлиники не может.

- На сегодняшний день на пунктах вакцинации БЦГБ есть только вакцина "Спутник V". Поступление других вакцин ожидается, но в данное время точные сроки назвать нельзя, так как распределение и поставка вакцин в медучреждения области - прерогатива "Новосибирскоблфарм". От БЦГБ никак не зависит,- заверили «Курьер.Среда» в пресс-службе.

Напомним, ранее редакция сообщала, что 16 ноября, бумажный сертификат о вакцинации от коронавируса и распечатанный QR-код можно получить в МФЦ. В первую очередь, данное решение касается тех россиян, у которых нет госуслуг, либо они не могут сами распечатать код.

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медицинадефицитспутниквыбор вакцины вакцинаБольница.
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