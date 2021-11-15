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МВД прокомментировало инцидент с мужчиной, который искромсал тела покойников в морге в Красноярском крае

9:04:1211/15/2021
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Местный житель был в неадекватном состоянии и решил, что мертвые встали и пошли на него.

Мужчина надругался над телами в морге. Его задержали. Фото: Pixabay.com

Как сообщила начальник пресс-службы МВД Курагинского района Красноярского края, в отделение полиции сообщение о проникновении в помещение морга при районной больнице поступило от медицинских работников. Сообщается, что врачи обратили внимание на следы взлома и проникновения на дверных замках.

– За несколько часов сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Им оказался ранее не судимый местный житель 1989 года рождения, – сообщается в ведомстве.

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он проник в морг ночью, чтобы переночевать в нем. Также известно, что проникнув внутрь, злоумышленник обнаружил скальпель в помещении и повредил четыре человеческих тела. Сейчас сотрудники правоохранительных органов работают над возбуждением уголовного дела по факту надругательства над телами умерших и местами их захоронения. Также ведутся работы, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

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