МВД прокомментировало инцидент с мужчиной, который искромсал тела покойников в морге в Красноярском крае

Как сообщила начальник пресс-службы МВД Курагинского района Красноярского края, в отделение полиции сообщение о проникновении в помещение морга при районной больнице поступило от медицинских работников. Сообщается, что врачи обратили внимание на следы взлома и проникновения на дверных замках.
– За несколько часов сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Им оказался ранее не судимый местный житель 1989 года рождения, – сообщается в ведомстве.
По предварительным данным, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он проник в морг ночью, чтобы переночевать в нем. Также известно, что проникнув внутрь, злоумышленник обнаружил скальпель в помещении и повредил четыре человеческих тела. Сейчас сотрудники правоохранительных органов работают над возбуждением уголовного дела по факту надругательства над телами умерших и местами их захоронения. Также ведутся работы, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.