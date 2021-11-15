Новая свалка у кладбища Бердска не вместит мусор даже одного города: Региональную схему полигонов ТКО обсуждают до 10 декабря

С 11 ноября началось общественное обсуждение проекта корректировки территориальной схемы обращения с отходами Новосибирской области. Среди 17 новых мусорных свалок, которые планируют разместить в регионе в ближайшие несколько лет, есть полигон на границе с Бердском. Его построят в Искитимском районе у села Маяк. Эта мусорная свалка в новой терсхеме так и называется - «Маяк».
Как сообщает минЖКХ и энергетики Новосибирской области, общественное обсуждение новой схемы обращения с ТКО продлится до 10 декабря 2021 года. А замечания и предложения можно направлять в министерство до 26 ноября по адресу: 630091, Новосибирск, ул. Фрунзе, 5 (канцелярия – кабинет 329); тел. (383) 238-76-09, электронная почта: [email protected]
Проект размещен на сайте министерства в разделе Документы/Проекты нормативных правовых актов.
Мусорную схему - изменитьНапомним, что бердчане уже более года активно протестуют против размещения мусорной свалки недалеко от городского кладбища и аэродрома «Бердск-Центральный». Между тем новый полигон ТКО включен в новую территориальную схему обращения с отходами. В связи с общественными обсуждениями «свалочного проекта» депутат бердского горсовета Елена Белова намерена поднять эту тему на ближайшей сессии депутатского корпуса, которая намечена на 18 ноября. Кроме того, она считает, что в обсуждении должны поучаствовать как бердчане, так и искитимцы, особенно жители Маяка, которым придется «жить на свалке».
По словам Беловой, подготовить вопрос полигона для включения его в повестку сессии она не успевает. Но предложит коллегам по местному парламенту подписаться под ее обращением в региональное правительство.
- Я буду готовить обращение об изменении территориальной схемы обращения с отходами, чтобы исключить из нее этот участок — возле Маяка. А на сессии я предложу депутатам поставить под ними подписи. Теперь, пока идут общественные обсуждения, все бердчане, депутаты, администрация должны заявить, что мы против того, чтобы полигон был размещен на этом участке, - прокомментировала «Курьер.Среда» Елена Белова.
Свалки на всех не хватит?Проект, разработанный в недрах минЖКХ, предполагает прием мусора на новый полигон у бердского кладбище из населенных пунктов Искитимского района, Бердска и Советского района Новосибирска. В проекте указано, что вскоре будут ликвидированы свалки у деревни Шадрино и близ р. п. Линево. В планах до 2028 года не значится рекультивация существующей ныне бердской мусорной свалки. Но есть расплывчатое пояснение.
- На комплексном полигоне вблизи Бердска происходит обработка и последующее размещение ТКО (речь идет о существующей бердской свалке - прим. ред.), образованных на территории отдельных населенных пунктов Мичуринского и Совхозного сельских советов Искитимского района (до ввода в действие объекта вблизи с. Маяк). На комплексном полигоне вблизи Искитима происходит обработка и последующее размещение ТКО, образованных на территории всех остальных муниципальных образований Искитимского района, включая Искитим (до ввода в действие объекта вблизи с. Маяк). На комплексном полигоне вблизи с. Маяк происходит обработка и последующее размещение ТКО, образованных на территории всех муниципальных образований Искитимского района (кроме Бурмистровского и Быстровского сельских советов Искитимского района) после закрытия полигона вблизи Бердска и вблизи Искитима, - говорится в проекте терсхемы.
При невозможности транспортирования отходов на свалку «Маяк», искитимский мусор будут сваливать на площадку временного накопления у деревни Бородавкино. Там ТКО могут храниться до 11 месяцев.
Строительство полигона ТКО «Маяк» на границе с Бердском планируют завершить в 2023. Его проектная мощность 40 тыс. тонн мусора в год. При этом Бердск, согласно терсхеме, производит в год 45,5 тыс. тонн, Искитим — 23,8 тыс, Искитимский район — 23,6 тыс. тонн. Объем мусора Академгородка отдельно не указан (он входит в общую цифру Новосибирска). Елена Белова опасается, что в реальности новая мусорная свалка окажется больше, чтобы вместить все отходы.
- Первоначально полигон планировали под 200 тыс. тонн — участок позволяет. Кто потом отследит, сколько туда мусора привезли? - высказала сомнения депутат.
Предполагается, что в рамках частного инвестпроекта на этой мусорной свалке будет построена сортировочная линия. Хотя назначение полигона — захоронение твердых коммунальных отходов, то есть мусор будет лежать под открытым небом.
Сооружение мусорной свалки под Бердском стоит без малого 430 млн рублей. Напомним, что земельный участок, отведенный под полигон, находится в собственности крупнейшего бердского бизнесмена Виктора Голубева. Летом 2020 года там началось строительство — поставили бытовку, пригнали экскаватор, начали прокладывать дорогу. Но под давлением протестующей общественности стройку остановили. И после этого чиновники мэрии Бердска каждую неделю ездили на место будущей свалки, демонстрируя горожанам фото — стройка не ведется.
Елена Белова, одна из активных противников новой мусорной свалки, пишет во все инстанции, вплоть до правительства РФ и генпрокурора. На данный момент полигон ТКО не может быть построен из-за его опасной близости к бердскому аэродрому. Во всяком случае Минпромторг, которому передает летное поле военное ведомство, дал отрицательное заключение по свалке. Но Белова не исключает, что ради мусора пожертвуют аэродромом.