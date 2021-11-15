В России в регионах вводят режим QR-кодов для посещения общественных мест

В России люди, которые не проставили прививку и не болели коронавирусом, не смогут посещать торговые центры, салоны красоты и рестораны. Посещать такие места смогут только граждане, имеющие QR-код о прохождении вакцинации против COVID-19. Такие правила вступают в силу с сегодняшнего дня в В Кемеровской и Брянской областях, а также на Алтае. А в Красноярском крае непривитые жители и не переболевшие ковидом не пройдут в музеи и библиотеки.
Медицинские работники страны продолжаю напоминать о необходимости прохождения вакцинации, а правительство страны не прекращает розыгрыш денежных призов среди вакцинированных граждан. Каждый, кто поставит прививку от коронавируса российского производства, сможет побороться за 100 тысяч рублей. Участие в таком розыгрыше можно принять без регистрации. Победителей будет ровно 1000, их определит компьютер. А узнать о результатах розыгрыша вы можете в личном кабинете на сайте Госуслуг.
Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» писала, что мигранты пробили голову молодому человеку, который шел с грудным ребенком и женой. Пострадавший сделал замечание иностранцам, которые справляли нужду у подъезда жилого дома. В ответ на это в его адрес полетели оскорбления и удары. На место происшествия прибыли полицейские и увезли всех участников конфликта в отделение.